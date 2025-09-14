Social

Mihaela Bilic, criticată de Colegiul Medicilor: Afirmațiile despre statine induc în eroare

Mihaela Bilic, criticată de Colegiul Medicilor: Afirmațiile despre statine induc în eroareMihaela Bilic. Sursa foto: Facebook/Mihaela Bilic
Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a transmis, după declarațiile făcute de dr. Mihaela Bilic în spațiul public, legate de terapia cu statine și de rolul colesterolului în organism, că datele prezentate sunt „pur și simplu eronate”. „Nu au nicio dovadă științifică”, a anunțat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB, într-o postre pe Facebook.

CMMB: Informațiile prezentate de Mihaela Bilic sunt „pur și simplu eronate”

Colegiul Medicilor din Municipiul București a transmis că informațiile prezentate de Mihaela Bilic despre terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, precum și despre rolul colesterolului în organism, nu au nicio bază științifică și sunt, de fapt, eronate.

„Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate. Vom avea o discuție colegială cu doamna doctor, pentru a înțelege ce s-a întâmplat”, a anunțat Prof. Dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB - Coordonator al Departamentului Profesional - Științific.

Statinele ar „scădea dramatic producția de colesterol”

Declarațiile Mihaelei Bilic au provocat numeroase reacții pe rețelele de socializare. Medicul nutriționist a scris într-o postare pe Facebook că statinele „scad dramatic producția de colesterol” și că lipsa acestuia ar putea afecta grav sistemul nervos.

„Daca ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentație, ci este făcut de ficat!”, a scris Mihaela Bilic.

Medicul nutriționist a adăugat: „Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă Pe lângă slăbiciunea/ durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism- ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie!”.

Statinele sunt medicamente folosite pentru reducerea nivelului colesterolului

Statinele sunt medicamente folosite pentru reducerea nivelului colesterolului, iar acestea pot fi prescrise pacienților cu risc ridicat de a dezvolta boli cardiovasculare.

Chiar și în timpul tratamentului cu statine, specialiștii recomandă o alimentație sănătoasă pentru inimă și exerciții fizice regulate, potrivit doc.ro.

