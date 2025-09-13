„Fără grăsime creierul se stafidește”? Dr. Mihaela Bilic critică statinele. Ce spun cardiologii și studiile despre colesterol

Nutriționista Mihaela Bilic susține, într-o postare virală, că „nu există o relație de cauzalitate directă între colesterol și bolile de inimă”, că „un miliard de oameni ar trebui să ia statine după noile valori americane”.

Mai mult aceasta susține că aceste medicamente „scad dramatic producția de colesterol”, cu efecte „majore”, inclusiv la nivelul creierului. Bilic afirmă, de asemenea, că grăsimile au fost „pe nedrept” acuzate în anii ’70, adevăratul vinovat fiind zahărul, și că statinele „nu ar avea efect protector la femei”.

Mihaela Bilic: “Cel mai trist este faptul că lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu!”

Evz.ro a căutat să afle care este realitatea medicală, așa cum o prezintă studiile din prezent.

Ce se știe până acum este că unul din indicatori Colesterolul LDL (așa-numitul „rău”) este cauzal implicat în producerea aterosclerozei și a bolilor cardiovasculare. Aceasta este ideea unei declarații de consens publicate în European Heart Journal și bazate pe multiple linii de dovezi, inclusiv studii genetice. Reducerea LDL cu statine scade riscul de evenimente majore (infarct, accident vascular, revascularizare).

Beneficiile apar atât la bărbați, cât și la femei. O amplă analiză publicată în The Lancet a găsit reduceri semnificative ale riscului la ambele sexe (diferențe de mărime a efectului, dar direcție similară).

Statinele pot provoca mialgii la o parte dintre pacienți și o ușoară creștere a glicemiei, accelerând apariția diabetului la persoane predispuse. Riscuri recunoscute, dar mici în raport cu beneficiile pentru pacienții cu risc cardiovascular.

În privința cogniției, datele colectate de la vârstnici nu arată o creștere a demenței la utilizatorii de statine. Cu alte cuvinte, nu există date științifice care să ateste că “ni se stafidește creierul”.

Dieta bogată în grăsimi saturate și trans este corelată cu boala cardiacă; zahărul și sedentarismul adaugă risc pentru sănătatea oamenilor. De acee accentul medicinii moderne nu se pune pe afirmația „ori grăsimi, ori zahăr”, ci gestiunea întregului risc

Afirmațiile generalizante despre „un miliard de oameni pe statine” sau „statinele nu ajută femeile” nu reflectă consensul actual. Indicația pentru statine se stabilește individual, după scorul de risc și valorile lipidice, iar întreruperea tratamentului fără aviz medical poate fi periculoasă. Mesajul cheie al ghidurilor medicale: LDL cât mai jos la cei cu risc și prevenție prin stil de viață rămân piloni centrali.

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la nivel global. Prevenția și tratamentul bazate pe dovezi rămân esențiale. Discutați întotdeauna cu medicul despre riscuri, beneficii și alternative.