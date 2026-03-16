Modificările ANSVSA pentru vaccinarea animalelor ar putea fi periculoase. Avertismentul Colegiului Medicilor Veterinari

Colegiul Medicilor Veterinari avertizează asupra unor modificări propuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), despre care spune că ar putea avea efecte serioase asupra sănătății animalelor și asupra sănătății publice. Instituția și-a exprimat îngrijorarea față de intenția de a modifica anumite prevederi din Ordinul nr. 35/2016, act care reglementează programul național de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale.

Colegiul Medicilor Veterinari a arătat că modificările vizate de A.N.S.V.S.A. privesc Normele metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, inclusiv a celor transmisibile de la animale la om. Documentul stabilește și regulile privind identificarea și înregistrarea bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor.

Potrivit informațiilor prezentate de organizație, una dintre schimbările discutate ar viza modul de finanțare al vaccinării împotriva antraxului. Autoritatea ar invoca lipsa fondurilor bugetare și ar avea în vedere ca, începând cu anul 2026, proprietarii de animale să suporte costurile manoperei pentru vaccinare.

Antraxul este o zoonoză cunoscută de secole în România, iar bacteria care provoacă boala este extrem de rezistentă, putând rămâne în sol perioade foarte lungi de timp. În acest context, vaccinarea preventivă a animalelor, mai ales în zonele endemice, a devenit o măsură esențială pentru controlul bolii.

România a introdus vaccinarea obligatorie a speciilor receptive încă din anul 1937, după ce profesorul român Nicolae Stamatin a realizat o descoperire importantă în domeniu, dezvoltând vaccinuri din tulpini necapsulate, considerate mai sigure și mai eficiente decât vaccinul tradițional de tip Pasteurian. De la introducerea acestei măsuri, costurile vaccinării împotriva antraxului au fost suportate integral din bugetul de stat.

Colegiul Medicilor Veterinari avertizează că transferarea costurilor către proprietarii de animale ar putea avea efecte semnificative la nivel social. Potrivit organizației, nu toți crescătorii ar avea resursele necesare pentru a suporta aceste cheltuieli, ceea ce ar putea duce la scăderea numărului de animale vaccinate.

În acest scenariu, animalele ar rămâne expuse riscului de îmbolnăvire, iar boala s-ar putea transmite mai ușor către oameni prin contact direct sau prin consumul produselor provenite de la animale infectate, generând astfel o problemă de sănătate publică.

În prezent, proprietarii de animale sunt obligați să plătească tarifele stabilite prin HG 1156/2013, fără TVA. În cazul aplicării noilor măsuri, ar putea apărea diferențe de cost între localități, în funcție de statutul fiscal al cabinetelor veterinare.

Astfel, unii proprietari ar plăti doar tariful de bază — aproximativ 5 lei pentru ovine și caprine și 12 lei pentru bovine și cai — în timp ce alții ar suporta tariful majorat cu TVA de 21%, respectiv 6,05 lei pentru ovine și caprine și 14,52 lei pentru bovine și cai.

Organizația profesională atrage atenția și asupra efectelor economice pe care măsura le-ar putea avea asupra cabinetelor medicale veterinare. Potrivit Colegiului Medicilor Veterinari, veniturile acestora ar putea scădea semnificativ dacă o parte dintre proprietarii de animale vor refuza vaccinarea sau vor întârzia plata serviciilor.

În cazul apariției unor focare de antrax, ar putea fi introduse restricții privind comercializarea animalelor vii și a produselor provenite de la acestea pentru o perioadă de aproximativ 40 de zile. De asemenea, exportul de animale vii ar putea fi afectat, întrucât statele importatoare ar putea suspenda importurile sau ar putea solicita garanții suplimentare prin certificare.

Colegiul Medicilor Veterinari semnalează și o altă măsură analizată de A.N.S.V.S.A., respectiv reducerea numărului de probe recoltate pentru supravegherea brucelozei la bovine, ovine și caprine.

Potrivit datelor prezentate, ar urma să fie testate câte 3000 de probe la bovine din aproximativ 1,5 milioane de animale și tot 3000 de probe la ovine și caprine din aproximativ 600.000 de animale. Organizația avertizează că o astfel de reducere ar putea pune în pericol menținerea statutului României de țară oficial indemnă pentru bruceloză.

Conform datelor prezentate de Colegiul Medicilor Veterinari, aproximativ 600.000 de gospodării țărănești cresc animale și reprezintă baza producției și exportului de animale vii din România. Peste 95% din efectivele de ovine și caprine și peste 85% din efectivele de bovine se află în aceste gospodării, iar aproape 99% dintre animalele exportate provin din acest sector.

Având în vedere posibilele consecințe ale acestor măsuri, Colegiul Medicilor Veterinari solicită intervenția autorităților centrale.

Organizația cere Guvernului și Parlamentului României să intervină astfel încât A.N.S.V.S.A. să renunțe la planurile privind transferarea costurilor vaccinării contra antraxului către proprietarii de animale și la reducerea programului de testare pentru bruceloză.