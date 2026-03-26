Nicușor Dan, despre sistemul medical din România. Dezinformarea online costă vieți

Președintele României, Nicușor Dan, a atras atenția asupra efectelor dezinformării în domeniul sănătății, joi seară, în cadrul Galei Colegiului Medicilor din România. Într-un discurs în care a criticat tendința oamenilor de a alege informații online neavizate în locul sfatului medicilor, șeful statului a subliniat importanța vaccinării și respectului față de profesia medicală.

„Pare absurd ca între un medic care a făcut șase ani de facultate și care spune ceva și o reclamă pe internet care spune altceva, o persoană să aleagă reclama de pe internet”, a declarat Nicușor Dan, subliniind că această situație a dus la scăderea ratelor de vaccinare și la pierderi de vieți omenești.

Președintele a explicat că problema vine dintr-o obișnuință greșită a oamenilor de a subestima profesionalismul și efortul depus de cadrele medicale: „Ne obișnuim cu normalitatea, adică ni se pare normal că ni se întâmplă ceva și că soluția vine de la un click pe internet. Trebuie să ne aducem aminte că pentru a fi medic faci șase ani de facultate, rezidențiat și numeroase gărzi.”

Nicușor Dan a mai făcut apel la echilibru și onestitate în evaluarea sistemului de sănătate: „Sfatul meu este să ne uităm cu onestitate și cu echilibru la ce suntem noi, inclusiv în ceea ce privește sistemul medical. Distribuția banilor nu este optimă, dar suntem mult mai bine decât acum 20 de ani și decât multe țări din jurul nostru.”

Președintele a atras atenția și asupra influenței războiului informațional asupra percepției publicului, menționând că Rusia se află în spatele unor campanii menite să submineze încrederea în democrație și în știință: „Suntem supuși unui tir informațional care spune altceva decât ceea ce ne-am dori ca direcție pentru societate.”

El a făcut un apel la responsabilitate și implicare civică: „Fiecare dintre noi trebuie să iasă din zona de confort și să se lupte pentru acele valori pentru care s-a pregătit la școală, pentru adevărul științific și medical. Nu este ușor, dar este obligatoriu pentru societatea pe care vrem să o construim.”

Pe fondul acestor declarații, Nicușor Dan a declarat că respectul față de profesia medicală și încrederea în datele științifice rămân esențiale pentru protejarea sănătății publice și prevenirea tragediilor care ar putea fi evitate prin vaccinare și informare corectă.