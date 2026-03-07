Proprietarii care își plimbă câinii fără lesă pot fi sancționați. Amenzile încep de la 500 de lei

Tot mai mulți proprietari își plimbă câinii fără lesă pe domeniul public, invocând dorința de a le oferi mai multă libertate. Deși legislația este clară, această regulă este adesea ignorată. Legea 61/1991 stabilește că lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot reprezenta un pericol pentru persoane sau bunuri este sancționată.

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120/2010 prevede, de asemenea, că deținătorii de câini trebuie să îi țină în lesă în spațiul public și să le pună botniță celor agresivi.

Amenda pentru plimbarea câinelui fără lesă în locuri publice poate ajunge, potrivit reglementărilor generale, până la 500 de lei. În cazul câinilor agresivi lăsați fără însoțitor sau fără echipamentul obligatoriu, sancțiunile sunt mult mai mari, între 1.500 și 3.000 de lei, iar în proiectele de modificare a legii sunt prevăzute amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.

În București sunt înregistrate oficial peste 300.000 de animale de companie cu proprietar. Specialiștii spun însă că numărul real este mult mai mare, deoarece multe animale nu sunt declarate.

Deși situațiile în care câinii sunt plimbați fără lesă apar frecvent, sancțiunile aplicate rămân puține. Primăria Sectorului 1 a transmis că, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, polițiștii locali au dat 97 de sancțiuni pentru plimbarea câinilor fără lesă pe domeniul public. Dintre acestea, 81 au fost aplicate după constatări directe ale polițiștilor, iar 16 în urma unor sesizări.

În Sectorul 2 situația este similară. Pe tot parcursul anului trecut au fost date doar 38 de sancțiuni, toate după autosesizarea polițiștilor locali. Primăriile sectoarelor 3, 4 și 5 nu au oferit răspunsuri.

În schimb, Primăria Sectorului 6 a transmis că, în 2025, poliția locală a aplicat 270 de sancțiuni proprietarilor de animale pentru nerespectarea regulilor de salubrizare și conviețuire, dintre care 86 au fost amenzi și 184 avertismente. Totuși, pentru lăsarea în libertate a câinilor care pot reprezenta un pericol au fost date doar cinci amenzi în tot anul.