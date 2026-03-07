Social

Alexandru Nazare a fost implicat într-un accident rutier în Sectorul 1 din București

Alexandru Nazare. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost implicat sâmbătă într-un accident rutier produs pe o stradă din Sectorul 1 al Capitalei. Incidentul a avut loc în cursul zilei, iar polițiștii au intervenit la fața locului pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ministrul se afla la volanul mașinii în momentul producerii coliziunii.

În urma impactului, două persoane aflate într-un alt autoturism au fost rănite ușor și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Accidentul ar fi avut loc după o neacordare de prioritate

Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, accidentul s-ar fi produs după ce ministrul nu ar fi acordat prioritate unui autoturism care desfășura activități de transport persoane în regim de ridesharing.

În acel vehicul se aflau două persoane care au acuzat dureri în urma impactului.

Acestea au fost transportate la spital pentru evaluare medicală, însă primele informații indică faptul că rănile suferite nu sunt grave.

Accident. Sursa foto: Arhiva EVZ

Polițiștii au început cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor

La locul accidentului au ajuns echipaje de poliție care au început verificările pentru stabilirea modului în care s-a produs incidentul.

Autoritățile urmează să stabilească responsabilitățile și împrejurările în care a avut loc coliziunea.

În astfel de situații, atunci când în urma unui accident rutier există persoane rănite, poliția deschide de regulă un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Procedura este una standard în cazul accidentelor soldate cu victime.

Primele informații indică faptul că accidentul nu a fost unul grav

Potrivit informațiilor prezentate de jurnalista Carmina Pricopie de la Antena 3 CNN, impactul nu ar fi produs răni grave.

„Din informațiile pe care le avem, se pare că nu vorbim despre un accident grav. Mașina pe care o conducea ministrul Alexandru Nazare era pe o stradă din Sectorul 1. Se pare că ministrul era la volan și că nu ar fi acordat prioritate unei mașini care face transport persoane în regim de ride-sharing. În acea mașină se aflau doi pasageri. În urma impactului, cele două persoane au acuzat dureri și au fost transportate la spital. Însă, din informațiile noastre, se pare că rănile provocate în urma impactului nu sunt grave. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetări. Cel mai probabil, având în vedere că cele două persoane au fost transportate la spital, se va deschide un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, pentru că așa este procedura”, a relatat Carmina Pricopie.

Ancheta este în curs, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile privind producerea accidentului.

