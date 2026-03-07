Economie

Alexandru Nazare, despre raportul Moody’s: Evaluarea validează măsurile Guvernului 

Alexandru Nazare, despre raportul Moody's: Evaluarea validează măsurile Guvernului
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, sâmbătă, că ultima evaluare publicată de Moody’s confirmă stabilitatea financiară a României şi potenţialul „solid” de creştere economică pe termen mediu. „O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenţia internaţională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Nazare: Evaluarea Moody’s validează măsurile Guvernului

Potrivit ministrului, Moody’s a reconfirmat „stabilitatea financiară a României şi potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu”. „O nouă evaluare importantă, publicată aseară de agenţia internaţională de rating Moody’s, validează măsurile Guvernului de la Bucureşti şi subliniază că direcţia de management a finanţelor publice este cea corectă”, a afirmat acesta.

Nazare a declarat că deficitul bugetar urmează o traiectorie descendentă, ceea ce transmite mai multă încredere investitorilor şi partenerilor internaţionali.

„În acelaşi timp, perspectivele de creştere economică sunt susţinute de investiţii şi de accelerarea absorbţiei fondurilor europene, în special prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Implementarea proiectelor finanţate din aceste resurse sprijină modernizarea infrastructurii, dezvoltarea mediului de afaceri şi creşterea competitivităţii economiei româneşti în regiune”, a explicat acesta.

Guvernul României

Guvernul României. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

„Acest lucru înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor”

Nazare a afirmat că, pentru agenţiile de rating şi pentru pieţele internaţionale, este esenţial ca România să transmită semnale clare de stabilitate şi responsabilitate.

„Acest lucru înseamnă mai multă încredere din partea investitorilor, acces mai bun la finanţare şi premise solide pentru dezvoltare economică şi investiţii pe termen lung în România”, a adăugat acesta.

Atragerea fondurilor europene, o prioritate a Ministerului Finanţelor

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat că agenţia Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a profilului de credit al României, reconfirmând potenţialul solid de creştere economică pe termen mediu şi capacitatea ţării de a face faţă şocurilor externe.

Potrivit reprezentanţilor ministerului, concluziile analizei confirmă direcţia măsurilor de consolidare fiscală începute în 2025 şi evidenţiază importanţa menţinerii disciplinei bugetare pentru o traiectorie sustenabilă a datoriei publice.

Moody's

Moody's / sursa foto: dreamstime.com

„Ministerul Finanţelor reafirmă că atragerea fondurilor europene reprezintă prioritatea zero. Absorbţia banilor din Facilitatea de Redresare şi Rezilienţă (RRF) până în august 2026 este considerată de agenţie factorul determinant pentru evitarea unei contracţii economice în cursul acestui an. Deşi au existat întârzieri în implementare începând cu anul 2024, raportul Moody’s remarcă faptul că actualul guvern a accelerat semnificativ procesul”, a transmis ministerul.

Analiza agenției Moody’s Ratings

Moody’s a transmis că măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivelor bugetare ale României.

Deşi datoria guvernamentală ar putea ajunge la 62,9% din PIB în 2027 şi să se stabilizeze în jurul nivelului de 65%, Moody’s consideră că România îşi menţine o capacitate robustă de plată a datoriilor. Totodată, agenţia menţionează riscuri privind continuarea reducerii deficitului după 2026 şi stabilizarea datoriei la un nivel compatibil cu ratingul Baa3.

