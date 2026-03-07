Analiza periodică a ratingurilor României, finalizată de Moody's. Ce spune raportul 

Agenția de evaluare financiară Moody's Ratings a finalizat o analiză periodică a ratingurilor României, inclusiv a ratingului pe termen lung Baa3, cu perspectivă „negativă”, iar această perspectivă reflectă riscuri semnificative în implementarea programului de consolidare fiscală al Guvernului.

Potrivit Moody's, măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au îmbunătățit perspectiva fiscală a României. Totuși, rămân riscuri semnificative pentru reducerea deficitului pe termen lung, în special din cauza dificultății de a menține sprijinul politic pentru continuarea consolidării fiscale după 2026, în contextul rotației planificate a prim-ministrului în 2027 și al alegerilor parlamentare programate pentru 2028.

„Ratingurile României ar fi probabil retrogradate dacă vom ajunge la concluzia că Guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluţie semnificativ mai proastă a principalilor indicatori fiscali comparativ cu aşteptările noastre actuale. Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituţiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu şi complex”, a transmis Moody's.

Moody's ar putea îmbunătăți perspectiva ratingului României la „stabilă” dacă datoria guvernamentală și indicatorii de suportabilitate ar evolua, în general, conform estimărilor actuale ale agenției. Totuși, acest lucru depinde de aplicarea completă și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, proces care ar urma să continue și după 2027, chiar dacă într-un ritm mai moderat decât în 2026.

Potrivit agenției, ratingurile României reflectă potențialul de creștere pe termen mediu al economiei și nivelul relativ ridicat de avuție, elemente care susțin puterea economică a țării. În același timp, agenția estimează că datoria publică se va deteriora în următorii ani din cauza deficitului fiscal ridicat. De asemenea, dificultățile din domenii precum controlul corupției și eficacitatea politicii fiscale indică o slăbiciune a instituțiilor și a guvernării comparativ cu statele care au un rating similar.

Agenția arată că deficitul fiscal al României a început să scadă după măsurile de consolidare fiscală anunțate în iulie și septembrie 2025. Analiștii Moody's estimează că deficitul va ajunge la 6,3% din PIB la sfârșitul lui 2026, de la 8,2% în 2025 și 9,3% în 2024.

Chiar și în aceste condiții, datoria publică ar urma să continue să crească după 2026 dacă nu vor fi adoptate măsuri suplimentare. Potrivit estimărilor Moody's, povara datoriei ar putea ajunge la 62,9% din PIB la sfârșitul lui 2027, de la 60,5% la finalul anului 2025, dacă deficitul va coborî la 5,7% din PIB.

Efortul de consolidare fiscală încetinește ritmul de creștere al economiei românești. Potrivit Moody's, creșterea reală a PIB a ajuns la 0,6% în 2025, după majorarea TVA și creșterea inflației, la care se adaugă înghețarea indexării salariilor și pensiilor din sectorul public, măsuri care au redus consumul.