Tanczos Barna: România riscă să nu se încadreze în deficitul de 6,2% în 2026. Argumentele vicepremierului

Pentru România, respectarea țintei de deficit bugetar de 6,2% reprezintă o provocare majoră, în condițiile contextului internațional tensionat, afirmă vicepremierul Tanczos Barna. El a atras atenția că evoluțiile economice și militare globale complică planurile guvernului de a se încadra în limita convenită cu Comisia Europeană.

Tanczos Barna, despre ținta de deficit

Potrivit oficialului, nu este realist să fie adoptată o abordare rigidă a bugetului într-o perioadă de criză, mai ales atunci când statul trebuie să sprijine categoriile vulnerabile.

„Foarte greu să ne încadrăm în acest 6,2 în condiţiile în care toată lumea trebuie să înţeleagă, şi Comisia Europeană, pentru că într-o criză, cu războaie, într-o criză nu doar cu potenţial efect economic, dar militară, nu poţi să fii foarte rigid în momentul în care te uiţi la deficit şi te uiţi la anumite costuri ale bugetului, ale statului, care vin practic să ajute persoanele vulnerabile în asemenea situaţii”, a declarat Tanczos Barna.

bani

Sursa foto: Pixabay.com

Inflația, influențată de energie

Vicepremierul a vorbit și despre presiunile asupra inflației. El a subliniat că majorările de preț la resursele energetice pe piețele internaționale ar putea influența rapid costul vieții.

„Eu sper în continuare să fie doar un efect de moment şi în câteva zile, o săptămână, două, lucrurile să se reaşeze”, a explicat Tanczos Barna.

Investiții și productivitate, cheia reducerii deficitului

Guvernul a început să-și contureze strategia pentru bugetul pe 2026, în consultare cu experți ai Băncii Mondială. Planul prevede reducerea cheltuielilor statului și concentrarea resurselor pe proiecte de investiții majore, în paralel cu creșterea productivității muncii. Experții internaționali subliniază că România trebuie să se bazeze mai puțin pe împrumuturi și mai mult pe investiții eficiente.

Ministerul Finanțelor estimează că deficitul va scădea la aproximativ 6% din Produsul Intern Brut.

În plus, investițiile publice și cele din fonduri europene vor depăși nivelul din 2025, fondurile europene urmând să atingă peste 100 de miliarde de lei.

Perspective internaționale

Antoanella Bassani, vicepreședinte al Băncii Mondiale, a declarat că România a înregistrat progrese importante în ultimii ani: venitul pe cap de locuitor a crescut semnificativ față de media europeană, iar țara se află acum într-o poziție favorabilă pentru o nouă etapă de creștere, bazată pe investiții, tehnologie și inovație.

Reprezentanții marilor companii românești avertizează că investițiile private trebuie relansate, mai ales că încetinirea consumului a redus ritmul creșterii economice.

Bugetul 2026, priorități și cifre

Bugetul pentru 2026 urmează să fie finalizat săptămâna aceasta, după ultimele discuții în Coaliție. Cheltuielile pentru Apărare vor fi prioritare, dat fiind contextul internațional tensionat. Ministerul Finanțelor estimează că bugetul total va depăși 2.000 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 100 de miliarde comparativ cu 2025.

Strategia guvernamentală se concentrează pe echilibrul dintre disciplinele fiscale, investițiile majore și pregătirea României pentru eventuale crize, urmărind în același timp stimularea productivității și dezvoltarea economică sustenabilă.

