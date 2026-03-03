România a redus deficitul fiscal la 6% din PIB. Mesaj din fruntea Băncii Mondiale: Sunt puţine ţări care au avansat atât de repede

România a reușit să reducă semnificativ deficitul fiscal și să consolideze finanțele publice prin decizii dificile, a declarat Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală la Banca Mondială. Oficialul a subliniat că măsurile luate de autorități au dat rezultate, deficitul scăzând la aproape 6% din PIB în 2026, de la 9,3% în 2024, sub ținta convenită cu Uniunea Europeană.

Vicepreședintele Băncii Mondiale a explicat că România a adoptat măsuri dificile pentru a stabiliza finanțele publice și pentru programul de consolidare fiscală, iar efectele se fac deja simțite.

„România a luat nişte decizii dure, dar dificile pentru a stabiliza finanţele publice şi pentru programul de consolidare fiscală. Aceşti paşi deja dau rezultate”, a arătat aceasta.

Bassani a subliniat că succesul ajustărilor fiscale nu depinde doar de amploarea lor, ci și de calitatea acestora.

„Cheltuielile au fost echilibrate, favorizând investiţiile productive, în timp ce reformele structurale au fost realizate în paralel. Aceste direcţii sunt acele lucruri spre care indică şi Banca Mondială în activitatea sa analitică şi de asistenţă”, a explicat Antonella Bassani.

Vicepreședintele Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Antonella Bassani, a participat marți la dezbaterea „România: creștere economică bazată pe competitivitate”, organizată de Guvernul României împreună cu Grupul Băncii Mondiale. În timpul discuțiilor, Bassani a subliniat progresul economic al României, arătând că veniturile pe cap de locuitor au crescut de la 30% la aproape 80% din media europeană, în termeni de putere de cumpărare, și că țara a reușit să depășească capcana venitului mediu.

„România a oferit una dintre cele mai impresionante poveşti de convergenţă. Veniturile pe cap de locuitor au crescut de la 30% media europeană la aproape 80% în termeni de putere de cumpărare. Sunt puţine ţări care au avansat atât de repede trecând de la margine către centrul economic european. Şi sunt puţine ţări care au reuşit să scapă de această capcană a venitului mediu România a reuşit să le facă pe ambele şi suntem mândri că am însoţit România în această călătorie”, a arătat ea.

Antonella Bassani a explicat că, deși evoluția economică a României a fost „o călătorie de succes”, țara se află într-un punct de cotitură. Potrivit acesteia, modelul de creștere care a servit bine România se confruntă acum cu provocări generate de un context economic fragmentat, încetinirea structurii economiilor europene și tendințele demografice care pun presiune asupra ritmului actual de dezvoltare.

„O călătorie de succes. Dar în acelaşi timp este un punct de cotitură pentru ţară. Modelul de creştere din România, care a deservit atât de bine ţara, resimte acum provocări reprezentate de contextul fragmentat, de încetinirea structurilor în cadrul economiilor europene şi tendinţele demografice care pun presiune pe modelul de creştere actual”, a mai spus Antonella Bassani.

Ea a subliniat că pentru a stimula competitivitatea și creșterea creativă, România trebuie să inițieze un nou ciclu de dezvoltare bazat pe investiții, tehnologii inovatoare și idei noi. Ea a adăugat că pachetul de redresare implementat ajută țara să rămână o destinație atractivă pentru investiții private de valoare ridicată.