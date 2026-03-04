Guvernul acordă timp până în 2028 ca tinerii de peste 18 ani să-și facă cartea de identitate fără procedura complicată

Republica Moldova. Persoanele cu vârsta de peste 18 ani care nu dispun de dovada deținerii cetățeniei Republicii Moldova, dar care, la naștere, aveau cel puțin unul dintre părinți cetățean moldovean, nu vor fi obligate să treacă prin procedura de recunoaștere a cetățeniei, în baza unei derogări aprobate de Guvern în ședința din 4 martie.

Măsura vine ca reacție la situația generată de noua lege a cetățeniei, intrată în vigoare în decembrie 2025, care consideră certificatul de naștere drept dovadă a cetățeniei Republicii Moldova doar în cazul minorilor, adică până la împlinirea vârstei de 18 ani. Astfel, persoanele care nu au reușit să-și perfecteze un act de identitate moldovenesc până la această vârstă sunt obligate să parcurgă procedura de dobândire a cetățeniei prin recunoaștere.

Prin derogarea aprobată de Guvern, până la 1 ianuarie 2028, Agenția Servicii Publice (ASP) va elibera acte de identitate, fără aplicarea procedurii de recunoaștere, persoanelor născute după 27 august 1991, dacă, la naștere, cel puțin unul dintre părinți era cetățean al Republicii Moldova.

„Astfel, reglementăm o procedură tranzitorie menită să asigure exercitarea efectivă a dreptului la cetățenie și perfectarea gratuită a actelor de identitate pentru această categorie de persoane”, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

De asemenea, Guvernul a aprobat scutirea acestor persoane de testele de cunoaștere a limbii române și a Constituției, solicitate în mod obișnuit în procedura de recunoaștere a cetățeniei.

Totodată, Executivul a emis un aviz negativ propunerii de a reglementa certificatul de naștere drept dovadă a cetățeniei Republicii Moldova indiferent de vârsta titularului. Potrivit ministrei Daniella Misail-Nichitin, o asemenea măsură este nejustificată și implică riscuri la adresa securității statului și a ordinii publice.

„Este important să subliniem obligativitatea perfectării cărții de identitate. Pe lângă posibilitatea demonstrării cetățeniei, aceasta derivă inclusiv din necesitatea asigurării unei evidențe corecte a populației, a funcționării administrative a statului și a exercitării altor drepturi și obligații ale cetățeanului, precum accesul la servicii publice, dreptul la vot și eliberarea unor acte oficiale”, a declarat ministra Afacerilor Interne.

Amintim că un tânăr născut în R. Moldova, care a făcut serviciul militar pe teritoriul țării, a fost declarat apatrid. Aceasta din cauza că nu și-ar fi perfectat buletinul de identitate până la vârsta de 18 ani. Prin urmare, tânărul ar urma să treacă printr-o procedură complexă de redobândire a cetățeniei.

O angajată a ASP a explicat procedura de obținere a cetățeniei, conform noii legislații. Mai exact, tânărul trebuie să susțină un examen de cunoaștere a limbii române și a Constituției și să prezinte la ASP un set de documente, printre care o autobiografie în limba română, documente și date ale părinților și cazier juridic al R. Moldova.

„Până la 18 ani, dacă părinții veneau să documenteze copilul, nu avea să fie niciun impediment. El automat se socoate cetățean al Republicii Moldova dintr-un părinte cetățean al Republicii Moldova, până la 18 ani. Asta este stipulat în legea precedentă a cetățeniei și în legea prezentă care a intrat în vigoare. Dacă după 18 ani copilul nu a fost documentat, nu i s-a determinat cetățenia, atunci deja iată conform legii noi. Fix așa a fost și precedenta.”

De altă parte, purtătoarea de cuvânt a Ministerul Apărării, Alla Diaconu, a declarat pentru presă că „încorporarea în armată nu este condiționată exclusiv de deținerea buletinului de identitate” și că „procedura a fost aplicată conform prevederilor legale în vigoare”.

Legea cetățeniei, intrată în vigoare la 24 decembrie 2025, introduce proceduri mai stricte pentru dobândirea cetățeniei. Solicitanții trebuie să depună dosarele personal, să susțină teste de cunoaștere a limbii române și a Constituției, iar verificările efectuate de instituțiile statului sunt mai ample și mai riguroase.

Potrivit autorilor, condițiile au fost înăsprite pentru protejarea securității naționale și alinierea procedurilor la practicile europene, fără a restrânge drepturile cetățenilor moldoveni care au dobândit cetățenia prin naștere.