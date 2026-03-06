ANAF, captură record de aur și diamante la Călărași. Amenzi de până la 18.000 de lei

Inspectorii ANAF Antifraudă București au confiscat, la sfârșitul lunii februarie 2026, aproximativ șase kilograme de aur și diamante fără documente de proveniență, în urma unor verificări la o societate comercială din județul Călărași. Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la 3,7 milioane de lei, iar firmei i-au fost aplicate amenzi în valoare de 18.000 de lei. Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului, conform anunțului făcut de instituție.

Societatea comercială identificată de ANAF comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri fără documente legale de proveniență. Controlul a fost realizat în urma unor analize de risc fiscal efectuate de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Verificările continuă și la o a doua firmă, care prestează servicii de amanet în aceeași locație și este controlată de aceeași persoană. În această unitate au fost descoperite peste 50 de kilograme de piese din aur și metale prețioase, din care proveniența a peste 15 kilograme trebuie clarificată.

Inspectorii ANAF analizează regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri și estimează obligații fiscale de aproximativ 1,5 milioane lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunță că va continua controalele în domeniul comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet, pentru a proteja consumatorii și a asigura un mediu fiscal echitabil.

În urma cu o lună, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit că mai multe firme care operează în domeniul transportului alternativ au încasat peste 55 de milioane de lei în numerar fără a emite documente justificative. Acțiunile fac parte dintr-o serie de controale declanșate după analiza de risc a operatorilor economici.

În lunile ianuarie și februarie 2026, DGAF a transmis sesizări către organele de urmărire penală pentru prejudicii estimate la 126,4 milioane de lei. Verificările au vizat 135 de societăți care nu și-au respectat obligațiile fiscale.

Măsuri aplicate

Inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 78 de milioane de lei și au aplicat amenzi în valoare totală de 3,3 milioane de lei, în principal pentru nedotarea cu AMEF. De asemenea, s-au dispus confiscări de numerar în sumă de 55,3 milioane de lei și suspendarea activității a 4.910 autoturisme utilizate în transport alternativ.

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra activelor, conturilor bancare și sumelor deținute de platformele de ride-sharing, în valoare totală de peste 107 milioane de lei.

Suspiciuni de evaziune fiscală

În timpul investigațiilor antifraudă, DGAF a identificat 11 cazuri cu suspiciuni de evaziune fiscală. Printre acestea, un grup format din trei societăți coordonate de aceeași persoană a ascuns venituri obținute prin peste 250 de conducători auto, folosind circuite financiare și TVA fictiv. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 44 de milioane de lei.

Într-o altă situație, o societate care opera peste 700 de autoturisme nu a declarat integral veniturile obținute, provocând un prejudiciu de peste 34 de milioane de lei. Un administrator a cauzat un prejudiciu suplimentar de peste 21 de milioane de lei, încasând pentru serviciile a 164 de șoferi suma totală de peste 41 milioane lei, în condițiile în care angajații prestau fără forme legale de angajare.