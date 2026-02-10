Cum poți cumpăra aur de la Banca Națională a României și ce trebuie să știe investitorii despre monedele din metal prețios

Aurul este considerat de secole un instrument de protecție financiară în perioade de incertitudine economică, iar interesul pentru investițiile în metale prețioase a crescut și în România în ultimii ani. Mulți investitori cred că aurul poate fi cumpărat direct de la Banca Națională a României, însă procedura reală este diferită de percepția publică.

Banca Națională a României nu vinde lingouri de aur pentru investiții private și nu desfășoară activități comerciale de tip retail. Instituția emite însă monede din aur cu valoare numismatică, care pot fi achiziționate de colecționari sau investitori prin intermediul rețelei autorizate de distribuție.

Potrivit informațiilor publicate de BNR, monedele din aur sunt emise în serii limitate și au rol comemorativ sau cultural, fiind dedicate unor evenimente istorice, personalități sau simboluri naționale. Acestea sunt considerate produse numismatice, nu instrumente clasice de investiție în aur.

Monedele din aur emise de BNR pot fi achiziționate prin sucursalele regionale ale băncii centrale și prin parteneri autorizați, în limita stocului disponibil. Programul de emisiuni este anunțat periodic pe site-ul oficial al instituției.

Pentru fiecare lansare, BNR publică detalii privind cantitatea emisă, greutatea în aur, puritatea metalului, prețul de vânzare și modalitatea de rezervare. Prețul este stabilit în funcție de cotația aurului și de costurile de producție, dar include și valoarea numismatică a monedei.

Monedele sunt livrate în capsule de protecție și însoțite de certificate de autenticitate, ceea ce le conferă valoare pentru colecționari. De regulă, aceste emisiuni se epuizează rapid, deoarece tirajele sunt limitate.

Investitorii trebuie să știe că prețul unei monede numismatice nu reflectă doar cantitatea de aur conținută, ci și raritatea și valoarea de colecție.

Aurul emis de BNR sub formă de monede comemorative nu este același lucru cu aurul de investiție, reprezentat de lingouri standardizate sau monede bullion tranzacționate pe piețele internaționale.

Aurul de investiție este evaluat în principal în funcție de greutatea și puritatea metalului, având un preț apropiat de cotația internațională a aurului. În schimb, monedele numismatice pot avea un preț mai mare, determinat de valoarea artistică, raritate și interesul colecționarilor.

Din acest motiv, specialiștii financiari consideră că monedele emise de banca centrală sunt mai apropiate de zona colecționismului decât de investițiile clasice în aur fizic.

BNR administrează rezerva de aur a României, dar aceasta nu este destinată vânzării către populație. Rolul rezervei este de stabilitate financiară și de garantare a credibilității monetare a statului.

Deși Banca Națională nu vinde lingouri de aur, investitorii din România pot cumpăra aur de investiție prin intermediul băncilor comerciale, al dealerilor autorizați de metale prețioase sau al caselor de amanet specializate.

Aurul de investiție este definit de legislația europeană ca fiind aur cu puritate de minimum 995 la mie pentru lingouri și anumite monede recunoscute internațional. Aceste produse sunt, de regulă, scutite de TVA, ceea ce le face atractive pentru investitori.

În România, cele mai tranzacționate produse sunt lingourile certificate și monedele bullion cunoscute la nivel global, precum cele emise de monetării internaționale.

Prețul acestora este legat direct de cotația aurului pe piețele internaționale, care fluctuează în funcție de inflație, ratele dobânzilor, tensiunile geopolitice și evoluția economiei globale.

Interesul pentru aur crește, de regulă, în perioade de instabilitate economică, când investitorii caută active considerate sigure. Băncile centrale din întreaga lume continuă să acumuleze aur în rezervele naționale, consolidând rolul acestui metal prețios în sistemul financiar internațional.

În România, monedele din aur emise de BNR sunt apreciate mai ales pentru valoarea lor simbolică și pentru tirajele limitate, în timp ce aurul de investiție este achiziționat prin intermediul pieței private.

Pentru cei interesați de metale prețioase, diferența dintre aurul numismatic și aurul de investiție este esențială. Primul are o componentă culturală și colecționistică, iar al doilea este un instrument financiar legat de evoluția piețelor internaționale.

Achiziția de aur prin emisiunile Băncii Naționale poate reprezenta o formă de diversificare a portofoliului personal, însă investitorii trebuie să înțeleagă că aceste monede nu funcționează ca lingourile tranzacționate pe piața globală.