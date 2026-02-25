Infractorii cibernetici au clonat site-ul ANAF. Instituția, recomandări pentru contribuabili

Infractorii cibernetici schimbă constant metodele prin care încearcă să îi păcălească pe români și au ajuns să cloneze site-urile instituțiilor publice. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat un avertisment pentru contribuabili, după ce au fost identificate mesaje false trimise în numele instituției.

Mesajele conțin un link care imită interfața Formularului Unic de Contact al ANAF, sub adresa https://anaf-formular[.]ro. Prin accesarea acestuia, utilizatorilor li se solicită nu doar informații personale, ci și date bancare, precum numele băncii, conturile și soldurile.

Reprezentanții ANAF susțin că nu trimit astfel de mesaje în numele instituției, nu solicită accesarea linkurilor și nu cer informații banxare prin intermediul Formularului Unic de Contact.

De asemenea, aceștia le recomandă contribuabililor să ignore orice solicitare similară și să verifice întotdeauna sursa mesajelor primite.

La finalul anului trecut, Evenimentul Zilei a prezentat cazul unui antreprenor din Timișoara care a fost ținta unei noi scheme de fraudă cibernetică, îndreptată împotriva persoanelor juridice. Infractorii au pretins că firma ar fi achitat către ANAF sume mai mari decât cele datorate și au promis restituirea banilor.

Sub acest pretext, proprietarul companiei a fost contactat telefonic și îndemnat să acceseze un site fals, anaf.life, unde ar fi trebuit să introducă date sensibile pentru presupusa rambursare.

Antreprenorul Sergiu Maris a declarat că a devenit suspicios încă din primele momente ale discuției. Primul semnal de alarmă a apărut când interlocutorul i-a solicitat completarea unei declarații de avere, procedură care nu face parte din mecanismele oficiale de restituire fiscală.

Acesta a explicat că mai primise apeluri suspecte și mesaje false, însă niciodată pe numele firmei sale. Modul de abordare nu semăna cu practicile autorităților fiscale, care nu contactează contribuabilii pentru a le returna direct bani, ci îi îndrumă să depună cereri oficiale pentru recuperarea sumelor achitate în plus.

Suspiciunile au crescut și după ce presupusul reprezentant s-a prezentat drept „George Călinescu”. Antreprenorul a refuzat să acceseze pagina indicată și nu a furnizat date personale sau bancare. Ulterior, a contactat banca pentru verificări, iar instituția i-a confirmat că procedura prezentată nu era una oficială, confirmând astfel tentativa de fraudă.