Primarul care a ridicat punți peste Dâmbovița și între oamenii din București și Ilfov: Eftimie Diamandescu

Primarul care a ridicat punți peste Dâmbovița și între oamenii din București: Eftimie Diamandescu. A fostu unul din marii filantropi ai Capitalei și ai României.

Deși a condus Capitala doar 7-8 luni, în perioada 1 februarie- 30 septembrie 1870, mandatul lui Eftimie Diamandescu rămâne unul, de asemenea, memorabil.

S-a născut în Țara Românească în 1819. S-a implicat de tânăr în politica românească. A cumpărat în 1848, moșia de la Bălăceanca-Ilfov. Moșia a aparținut Marghioalei, soția vornicului Iordache Golescu, fratele lui Dinicu Golescu. Eftimie Diamandescu s-a căsătorit în anul 1860 cu Sofia Niculescu, Soarta a făcut ca ei să nu aibă copii. De aceea, s-a decis să devină filantrop.

Eftimie Diamandescu a devenit primar, numit fiind la 1 februarie 1870. A decis să construiască patru poduri peste Dâmbovița, înlesnind, accesul, comunicațiile și circulația în întreg orașul. A reabilitat pompele care ajutau Capitala în a se alimenta cu apă potabilă. De asemenea, a dispus construirea a încă două fântâni. Continuarea pavării drumurilor Capitalei,regularizarea Dâmboviței au fost de asemena făcute de către primarul Diamandescu.

Se știe că a avut în vedere și mărirea concesiunilor pentru gazul lichid pentru iluminatul public. Inginerul Theodor Mehedințeanu a primit și el concesiunea alături de cele existente anterior. A fost nevoit să demisioneze la 30 septembrie 1870 iar Capitala să fie condusă de o comisie interimară. Demisia a survenit ca urmare a dizolvării Consiliului Comunal din care făcea parte, fiind numit în această calitate Primar al Capitalei.

Moșia Bălăceanca avea 1090 hectare. Eftimie Diamandescu a deținut 850 hectare. Satul care avea 514 locuitori la acel moment, avea 240 hectare. După ce a demisionat de la Primăria Capitalei, Eftimie Diamandescu a reparat casa, un mic conac cu câteva camere și dependințe, a Bălăceanca.

A decis să construiască în sat o școală, o biserică și un stabiliment unde să fie îngrijiți oamenii cu infirmități. Școala și Biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului au fost ridicate în 1884. În 1890, a fost construit centrul de îngrijire pentru infirmi.

În 1892, Eftimie Diamandescu a lăsat prin testament ca venitul moșiei să fie administrat exclusiv și fără condiții de către soția sa. Sofia. Centrul pentru infirmi primea finanțarea din veniturile moșiei. Un administrator pentru moșie, un administrator pentru centru, profesori, cadre medicale urmau să lucreze la Bălăceanca plătiți din venitul moșiei.

De asemenea, preotul urma să primească bani pentru biserica familiei Diamandescu.

Fostul Primar al Capitalei, Eftimie Diamandescu a decedat la 16 august 1894, în timp ce se afla la Sinaia, în vizită la un prieten. Trupul său a fost îngropat la Mânăstirea Țigănești-Ilfov. Asta, deși în testament, scrisese că dacă va muri la București, trupul să fie onorat acolo cu ultima slujbă și apoi dus la Bălăceanca.

În prezent, la Bălăceanca, funcționează un spital de psihiatrie care îi poartă numele. Trupul său a ajuns la Bălăceanca la 120 de ani de la moartea sa, în 2014.