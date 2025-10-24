Social

Trecerea la ora de iarnă. Mersul trenurilor în noaptea de 25 spre 26 octombrie

Trecerea la ora de iarnă. Mersul trenurilor în noaptea de 25 spre 26 octombrieTren CFR. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

În noaptea de 25 spre 26 octombrie, toate trenurile de călători programate după ora 04:00 vor pleca la orele prevăzute, anunță CFR Călători.  România, împreună cu majoritatea țărilor din Europa, va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00.

CFR, anunț legat de mersul trenurilor

Trecerea la ora de iarnă 2025 nu afectează programul trenurilor. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ora 04:00 de vară devine ora 03:00 de iarnă, toate trenurile de călători programate după ora 04:00 din stațiile de formare vor pleca conform Mersului Trenurilor în vigoare, respectând ora Europei Orientale.

„Trenurile de călători aflate deja în circulaţie după ora 04:00 (ora de vară) vor opri în staţiile din parcurs stabilite și vor staţiona până la ora de plecare prevăzută în noul orar (ora Europei Orientale). De asemenea, trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație”, anunță CFR Călători.

tren

Sursa foto: Arhiva EVZ

Importat pentru cei care călătoresc în străinătate

Nici în cazul trenurilor internaționale nu vor exista schimbări legate de orarul actual.

„Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora oficială a Europei Orientale se face în aceeaşi zi, 26 octombrie 2025, între staţiile de frontieră trenurile internaționale vor circula conform orarului din Mersul Trenurilor în vigoare”, mai arată sursa.

Mai multe trenuri au fost suspendate temporar

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că, începând din 21 octombrie, ora 00:01, mai multe trenuri operate de CFR Călători vor fi suspendate temporar. Măsura a fost luată din cauza neachitării la termen a datoriilor pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care au depășit 100 de milioane de lei.

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naţionale, informează publicul că, începând cu data de 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligaţiilor contractuale. La această dată, sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei”, anunța CFR SA.

Rutele vizate

Pe lista rutelor vizate se află: Bacău – Suceava Nord, Pașcani – Suceava Nord, Botoșani – Suceava Nord, București Nord – Urziceni (din 25 octombrie), București Obor – Fetești, București Obor – Constanța, Mărășești – Buzău, Brazi – Buzău, Brașov – București Nord, Timișoara Nord – Oradea, Gurahonț – Arad, Arad – Brad, Bistrița Nord – Cluj Napoca, Buzău – București Nord, Oradea – Halmeu, Satu Mare – Oradea, Satu Mare – Halmeu, Siculeni – Brașov, Târgu Mureș – Războieni, Târgu Mureș – Sibiu, Teiuș – Târgu Mureș, Mediaș – Sibiu, Sibiu – Sighișoara și Beia Hm – Sibiu.

La scurt timp după acest anunț, CFR Infrastructură și CFR Călători au stabilit un plan comun pentru achitarea datoriilor restante, în valoare de aproape 80 de milioane de lei. Plata se va face atât prin viramente directe către CFR SA, cât și prin compensarea creanțelor reciproce, conform legislației în vigoare. În urma acestui acord, trenurile au revenit la programul normal.

