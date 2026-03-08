Tragerea Loto, 8 martie 2026. Rezultatele complete ale extragerilor Loteriei Române

Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, duminică, 8 martie 2026.

Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 18:30 și a inclus, ca și în alte ocazii, atât trageri principale, cât și trageri suplimentare pentru unele dintre jocurile cele mai populare.

Potrivit informațiilor publicate de Loteria Română, pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc câte două extrageri în aceeași seară. În plus, pentru cea de-a doua tragere, instituția a anunțat suplimentarea fondului de câștiguri pentru categoria I.

Reprezentanții Loteriei Române au precizat că fondurile au fost majorate după cum urmează: „pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I”, cu 200.000 de lei pentru Loto 6/49, 100.000 de lei pentru Joker și 50.000 de lei pentru Loto 5/40.

În urma tragerilor organizate în seara de 8 martie, au fost extrase următoarele numere câștigătoare pentru fiecare joc.

La Loto 6/49 , în cadrul tragerii principale, au fost extrase numerele: 3, 48, 22, 29, 31, 44 .

, în cadrul tragerii principale, au fost extrase numerele: . La tragerea suplimentară Loto 6/49 , numerele extrase au fost: 30, 22, 14, 36, 41, 46 .

, numerele extrase au fost: . Pentru jocul Noroc , numărul câștigător extras a fost: 2 6 1 1 6 1 3 .

, numărul câștigător extras a fost: . La Noroc Plus , combinația câștigătoare a fost: 6 7 9 9 2 3 .

, combinația câștigătoare a fost: . În cazul jocului Joker , la tragerea principală au fost extrase numerele 18, 24, 41, 16, 20 , iar numărul Joker a fost 10 .

, la tragerea principală au fost extrase numerele , iar numărul . La tragerea suplimentară Joker , combinația extrasă a fost 43, 18, 26, 20, 3 , iar numărul Joker a fost 15 .

, combinația extrasă a fost , iar numărul . Pentru jocul Loto 5/40 , la tragerea principală au fost extrase numerele 40, 20, 9, 2, 12, 31 .

, la tragerea principală au fost extrase numerele . La tragerea suplimentară Loto 5/40 , numerele extrase au fost 9, 8, 11, 22, 7, 25 .

, numerele extrase au fost . În ceea ce privește jocul Super Noroc, numărul câștigător extras a fost 2 9 8 8 8 7.

Pentru tragerile suplimentare organizate în aceeași seară, Loteria Română a anunțat majorarea fondurilor destinate categoriei I.

Potrivit instituției, suplimentările au fost stabilite astfel: 200.000 de lei pentru Loto 6/49, 100.000 de lei pentru Joker și 50.000 de lei pentru Loto 5/40.

Aceste suplimentări au fost incluse în fondul de câștiguri pentru extragerile suplimentare, organizate după tragerile principale ale fiecărui joc.

Tragerile loto sunt organizate periodic de Loteria Română și sunt transmise în mod tradițional în serile de joi și duminică. Jocurile precum Loto 6/49, Joker sau Loto 5/40 se numără printre cele mai populare în rândul participanților, fiecare având reguli și sisteme de premiere diferite.

Rezultatele oficiale ale extragerilor sunt publicate pe site-ul instituției și pot fi consultate de participanți pentru verificarea biletelor jucate.