Probleme cu ordonanța care interzice jocurile de noroc. Primarii, puși în dificultate: Se închid și agențiile loto?

Primarii semnalează neclarități în aplicarea OUG 7/2026 privind interzicerea jocurilor de noroc la nivel local. Edilul din Râșnov avertizează, pe Facebook, că formularea actuală ar putea duce la eliminarea inclusiv a agențiilor loto.

Primarul orașului Râșnov, Horia Motrescu, a anunțat că va solicita un punct de vedere oficial Instituției Prefectului Brașov cu privire la modul în care trebuie aplicată OUG 7/2026, actul normativ care permite administrațiilor locale să interzică jocurile de noroc.

Edilul a precizat că, până la primirea unor clarificări, nu intenționează să introducă pe ordinea de zi a Consiliului Local un proiect de hotărâre care să reglementeze această problemă.

Potrivit acestuia, ordonanța adoptată de Guvern ridică mai multe dificultăți de interpretare. Motrescu susține că actul normativ „a fost slab gândit” și conține prevederi neclare, motiv pentru care există deja semnale că unele administrații locale ar putea modifica hotărârile adoptate anterior pe această temă.

Una dintre principalele neclarități semnalate de primarul din Râșnov ține de modul în care este definită interdicția. În opinia sa, textul ordonanței este prea general și nu precizează dacă autoritățile locale pot permite anumite tipuri de jocuri de noroc și interzice altele.

„Problema este că formularea este foarte generală. Legea nu spune clar dacă o administraţie poate permite anumite tipuri de jocuri şi interzice altele. În interpretarea actuală, există posibilitatea ca decizia să fie una 'totul sau nimic': fie sunt permise toate activităţile de jocuri de noroc, fie sunt interzise toate”, a declarat Horia Motrescu.

Edilul atrage atenția că o asemenea interpretare ar putea avea consecințe mai largi decât cele vizate inițial de autorități.

Primarul explică faptul că legislația în vigoare include în categoria juridică a jocurilor de noroc mai multe tipuri de activități, nu doar sălile de sloturi sau agențiile de pariuri.

„Asta ridică o întrebare importantă. În categoria juridică a jocurilor de noroc (art. 10 din OUG 77/2009) intră nu doar sălile de sloturi sau agenţiile de pariuri, ci şi jocuri tradiţionale precum 6/49. Tocmai de aceea am cerut oficial un punct de vedere de la Prefectura Braşov, pentru a clarifica exact ce permite legea. Analizăm atent situaţia şi vom acţiona imediat ce avem toate clarificările necesare”, a afirmat Motrescu.

În lipsa unor explicații suplimentare, există posibilitatea ca o decizie de interzicere a jocurilor de noroc la nivel local să vizeze inclusiv agențiile loto.

După intrarea în vigoare a OUG 7/2026, primarul din Râșnov s-a numărat printre primii edili din județul Brașov care au anunțat intenția de a propune Consiliului Local interzicerea jocurilor de noroc.

Horia Motrescu a argumentat atunci că o astfel de măsură este necesară pentru protejarea comunității și pentru a limita extinderea constantă a acestui fenomen în localități.