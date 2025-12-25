International Breaking news

Tragedie pe Broadway. Nala din „The Lion King”, a murit la 25 de ani.

Tragedie pe Broadway. Nala din „The Lion King”, a murit la 25 de ani.Imani Smith, Nala, Lion King / sursa foto: captură video
Moartea actriței Imani Smith, cunoscută pentru rolul interpretat în copilărie pe Broadway, a declanșat o anchetă penală în statul american New Jersey.

Tânăra, în vârstă de 25 de ani, a fost găsită fără viață într-o locuință din orașul Edison, prezentând răni provocate de un obiect tăietor. Autoritățile au anunțat că partenerul ei de viață a fost arestat și pus sub acuzare în legătură cu acest caz.

Descoperirea trupului și intervenția autorităților

Potrivit informațiilor furnizate de procurori și citate de publicația americană Variety, autoritățile au intervenit în urma unui apel la numărul de urgență 911, în care a fost raportată o posibilă înjunghiere.

Echipajele de intervenție au ajuns la o casă din Edison, New Jersey, unde au găsit-o pe Imani Smith rănită grav. Tânăra a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar Robert Wood Johnson din New Brunswick, unde medicii au declarat decesul.

Într-un comunicat oficial, procurorii au precizat că investigația este în curs, iar circumstanțele exacte ale incidentului sunt analizate de anchetatori.

Arestarea partenerului victimei

Procurorul din Middlesex County, Yolanda Ciccone, și șeful poliției din Edison, Thomas Bryan, au anunțat arestarea lui Jordan D. Jackson-Small, în vârstă de 35 de ani, partenerul actriței.

Acesta a fost reținut pe 23 decembrie și este acuzat de crimă de gradul întâi.

Conform autorităților, Jackson-Small se confruntă și cu alte capete de acuzare, inclusiv punerea în pericol a unui minor și posesia unei arme.

Oficialii nu au oferit detalii suplimentare despre dinamica evenimentelor, menționând că ancheta penală este în desfășurare.

Reacția familiei și campania de strângere de fonduri

Familia actriței a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe pentru a acoperi cheltuielile legate de înmormântare și alte costuri asociate tragediei.

Mătușa tinerei, Kira Helper, a scris în descrierea campaniei că Imani „lasă în urmă un fiu de 3 ani, părinții, cei doi frați mai mici și o familie extinsă, prieteni și o comunitate care îl iubeau nespus”.

Imani Dia Smith

Imani Dia Smith / sursa foto: captură video

Potrivit mesajului public, fondurile vor fi folosite pentru cheltuielile de înmormântare și comemorare, curățarea locului crimei, terapie de traumă pentru membrii familiei, costuri legale, precum și pentru îngrijirea fiului și a câinelui victimei.

Cariera artistică a lui Imani Smith

Imani Smith a fost cunoscută publicului pentru activitatea sa din copilărie pe Broadway. Ea a interpretat rolul tinerei Nala în celebra producție Disney „The Lion King”.

Conform publicației Playbill, Smith a făcut parte din distribuția spectacolului între anii 2011 și 2012.

În descrierea campaniei GoFundMe, familia a menționat: „Imani avea toată viața înainte. Era o persoană plină de viață, iubitoare și talentată.

O actriță cu adevărat talentată, ea a jucat în special rolul tinerei Nala pe Broadway în piesa Disney «The Lion King»”.

