Doliu la Hollywood. A murit Pat Finn, cunoscut din Friends, Seinfeld și The Middle

Pat Finn / sursa foto> captura video
Actorul american Pat Finn, care a apărut în seriale TV populare precum Friends, Seinfeld și The Middle, a murit la vârsta de 60 de ani, potrivit BBC.

Pat Finn suferea de cancer

Actorul de comedie și improvizație a murit luni acasă, în Los Angeles, după ce urma un tratament pentru cancer din 2022, a relatat presa americană.

„Pat nu a întâlnit niciodată un străin - doar prieteni pe care nu îi cunoștea încă”, a declarat familia sa într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

„Și-a trăit viața din plin - cu bucurie și exuberanță”, se adaugă în comunicat.

De la Seinfeld la House

Primul rol de televiziune al lui Finn a fost în emisiunea George Wendt Show în 1995, unde a apărut ca fratele personajului titular. De asemenea, a avut un rol recurent în Murphy Brown între 1995 și 1997.

A jucat rolul lui Joe Mayo în Seinfeld în 1998, interpretând un gazdă de petrecere cunoscut pentru delegarea sarcinilor împovărătoare invitaților săi.

A apărut ca invitat în seriale populare la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, inclusiv în King of Queens, Friends, That '70s Show și House.

Pat Finn

Pat Finn / sursa foto: captura video

Finn a fost probabil cel mai bine cunoscut pentru rolul său Bill Norwood în The Middle, prezentând timp de opt sezoane între 2011 și 2018.

Printre filmele sale se numără It's Complicated (2009) și Santa Paws 2: The Santa Pups (2012).

Pat Finn era profesor de improvizație

Dincolo de rolurile sale de pe ecran, Finn a fost un artist de improvizație și a predat și la Universitatea din Colorado, unde a fost profesor asociat. A făcut parte dintr-o trupă de improvizație formată din șase persoane numită Beer Shark Mice.

„Pat a antrenat, s-a împrietenit și a îndrumat nenumărați studenți de-a lungul anilor și ți-ar fi greu să găsești pe cineva oriunde care să aibă un cuvânt nepoliticos de spus despre el”, a scris familia sa.

Într-un omagiu adus lui Finn, colegul său actor, Richard Kind, a spus că „nu există o persoană mai bună, mai blândă, mai amuzantă și mai practică pe care să o poți întâlni”.

„Întotdeauna pozitiv, te ajută să fii mai amuzant și mai bun. Un tată grozav, un tip grozav”, a scris Kind pe Instagram.

Finn a lăsat în urmă soția sa, Donna, trei copii, părinții și frații săi.

