Tragedia aviatică din India are un supraviețuitor. Cum a scăpat

Singurul supraviețuitor al accidentului aviatic din India, Ramesh Viswashkumar, a sărit pe ușa de urgență și și-a salvat viața, au anunțat autoritățile indiene. Acesta este cetățean britanic și călătorea spre Marea Britanie împreună cu fratele său după ce vizitase familia în India.

Viswashkumar a explicat cum a reușit să supraviețuiască. „Când m-am ridicat, erau corpuri în jurul meu. Mi-a fost frică. M-am ridicat și am fugit. Erau bucăți din avion peste tot în jurul meu. Cineva m-a prins și m-a pus într-o ambulanță, apoi m-au dus la spital,” a povestit Viswashkumar pentru Hindustan Times.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un bărbat cu un tricou alb pătat de sânge și pantaloni închiși la culoare, șchiopătând pe o stradă. Bărbatul, plin de vânătăi, le-a spus medicilor și celorlalte persoane de pe stradă că toți pasagerii sunt în avion.

Supraviețuitorul era așezat pe locul 11A în avionul spre aeroportul Gatwick. Fratele acestuia nu stătea lângă el în avion și a fost nevoit să-l caute. „Era lângă ușa de urgență și a reușit să scape sărind pe ușa de urgență,” a spus Vidhi Chaudhary, un ofițer senior de poliție din Ahmedabad, referindu-se la Viswashkumar.

