Tragedie aviatică. S-a prăbușit un avion cu 242 de pasageri la bord. Video

1. Noroi groși de fum pot fi văzuți pe aeroport.

2. Zborul s-a prăbușit la câteva minute după decolare. Zborul a decolat joi la ora locală 13:17.

3. Avionul s-a prăbușit, se pare, de la o altitudine de 257 de metri.

4. Mai multe rute din amonte au fost închise.

5. Serviciile de urgență au intervenit, pompierii și echipele medicale deplasându-se rapid la aeroport pentru operațiuni de salvare.

6. Cel puțin 242 de pasageri și membri ai echipajului erau în aparatul de zbor

7. „Zborul AI171, care opera ruta Ahmedabad-Londra Gatwick, a fost implicat într-un incident astăzi, 12 iunie 2025. În acest moment, verificăm detaliile și vom oferi informații suplimentare cât mai curând posibil”, a declarat Air India într-un comunicat.

Tragedie aviatică. S-a prăbușit un avion cu 242 de pasageri la bord.

Este vorba despre un aparat de zbor care mergea pe ruta Ahmedabad-Londra.

Avionul s-a prăbușit joi, la prânz, într-un nor de fum gri, în apropiere de Meghaninagar.

Se pare că aeronava s-a prăbușit peste blocuri de locuințe și s-ar putea să fi provocat victime și la sol.

Oficialii nu au oferit încă detalii despre tipul de aeronavă care s-a prăbușit.

Bhupendra Patel, ministrul șef al statului Gujarat, a declarat că este profund întristat de accidentul avionului de pasageri Air India din Ahmedabad.

„Le-am ordonat oficialilor să întreprindă imediat operațiuni de salvare și ajutor în urma accidentului și să ia măsuri pentru tratarea imediată a pasagerilor răniți, într-un mod de luptă”, a spus el într-o postare pe X.

Potrivit Air India, „Zborul AI171, care opera ruta Ahmedabad-Londra Gatwick, a fost implicat într-un incident astăzi, 12 iunie 2025.”

Compania aeriană a adăugat că, în acest moment, verifică detaliile și va oferi informații suplimentare cât mai curând posibil.

