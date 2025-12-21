Traficul pe autostrada A1, în zona Făget - Deva, blocat de aproximativ trei ore

Traficul este blocat pe autostrada A1, în zona Făget - Deva, unde s-au format coloane lungi de mașini. Șoferii înaintează foarte greu, iar banda de urgență este ocupată din cauza aglomerației. Martorii spun că situația nu a fost semnalizată corespunzător, iar în apelurile făcute la 112 li s-a comunicat că „blocajul este cauzat de întoarcerea românilor acasă”, potrivit stiripesurse.ro.

Unul dintre martori a relatat că traficul este blocat de aproximativ trei ore, timp în care a parcurs doar doi kilometri. Acesta a spus că a sunat la 112 pentru a cere informații despre blocajul care nu era semnalizat, iar operatorii i-au explicat că „este un blocaj care se întâmplă frecvent, din cauza întoarcerii românilor acasă și se îngustează autostrada și sunt așteptări foarte lungi”.

„Trei ore fără mașini de Poliție, oamenii sunt disperați, se opresc pentru nevoile fiziologice de-a lungul străzii, sunt foarte multe persoane care merg pe jos. Banda de urgențe este ocupată de mașini, blocată complet”, a mai spus martorul.

Un alt martor a declarat că banda de urgență este ocupată, iar unii oameni merg pe jos „spre toalete inventate”, fiind o situație imposibilă și inacceptabilă.

„Pentru ca „revin romanii acasa”, așa mi s-a spus de la 112. Fara un panou, o indicatie, o varianta de a devia traficul. Cu avionul costa foarte mult. Cu masina faci doua zile. Din 6 de concediu cate am. E foarte trist. La final, cireasa pe tort, după patru ore pe loc...reduceti viteza”, a mai completat acesta.

În perioada sărbătorilor, când românii se întorc în număr mare spre casă, traficul pe autostrăzi crește semnificativ.

Astfel, pe anumite tronsoane apar frecvent blocaje și coloane lungi, iar timpul de așteptare crește.