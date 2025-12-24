International

Tradițiile de Crăciun, tot mai aproape de a fi istorie. Ce avertismente au primit locuitorii din Marea Britanie

Tradițiile de Crăciun, tot mai aproape de a fi istorie. Ce avertismente au primit locuitorii din Marea Britanie
În orașul Portsmouth din comitatul Hampshire (Regatul Unit), numeroși locuitori au primit recent scrisori din partea autorităților locale prin care sunt avertizați să îndepărteze decorațiunile de Crăciun, inclusiv coronițele de sezon, de pe ușile de la intrarea în locuințe, în caz contrar riscând sancțiuni financiare.

Notificările și instrucțiunile autorităților

Reprezentanții administrației locale au trimis scrisori rezidenților, în care se precizează că „decorațiunile de sezon amplasate pe exteriorul locuințelor pot atrage amenzi” dacă nu sunt îndepărtate.

Scrisorile includ instrucțiuni explicite de a elimina orice ornament atașat la partea exterioară a ușilor. În caz de neconformare, autoritățile avertizează că pot fi inițiate „acțiuni de aplicare a regulilor și eventuale sancțiuni pentru neconformare”.

Potrivit acelorași relatări, „sute de scrisori au fost trimise” în această campanie de notificare.

Reguli și motive invocate

Situația a atras atenția publicului, iar pe rețelele media au apărut informații conform cărora administrația locală susține că măsurile sunt legate de respectarea regulilor privind siguranța și întreținerea proprietăților și zonele comune.

De exemplu, într-un ghid oferit de Portsmouth City Council privind decorările de sărbători pentru locatarii din proprietăți sociale, este menționat faptul că decorațiunile nu pot fi plasate în zonele comune, incluzând holuri, scări sau pe ușile din spații împărțite, pentru a asigura că rutele de evacuare rămân libere și se reduce riscul de incendiu.

Această abordare reflectă o interpretare a regulilor privind utilizarea spațiilor comune și securitatea locatarilor.

Tradițiile de Crăciun, subiect de polemică

Informațiile despre scrisorile trimise de autorități au generat reacții în rândul locuitorilor și au fost preluate pe diverse site-uri de știri, precum și pe platforme de discuții online.

Coronițe de Crăciun

Coronițe de Crăciun / sursa foto: dreamstime.com

Unii rezidenți au descris aceste notificări ca fiind surprinzătoare, având în vedere tradiția instalării coronițelor ca parte a decorațiunilor de Crăciun, însă autoritățile locale susțin că măsurile se bazează pe regulile existente privind siguranța în clădiri.

Conform unor relatări media, autoritățile insistă că această acțiune nu este motivată de sentiment anti-sărbători, ci de reguli standard privind spațiile comune în clădirile locative.

Dezbatere asupra priorităților locale

Situația a stârnit discuții despre prioritățile autorităților locale, unii membri ai comunității punând întrebări privind modul în care astfel de reguli sunt aplicate în perioada sărbătorilor.

Aceste dezbateri au fost amplificate de relatările din presa internațională despre subiect, care evidențiază perspectiva rezidenților asupra decorațiunilor de sezon și reacțiile autorităților.

Evenimentul intervine într-un context în care comunitatea locală din Portsmouth este activă și în alte inițiative legate de sărbători. De exemplu, campanii de caritate și piețe de sezon organizate în oraș invită locuitorii să participe la activități festive, ca parte a programului de Crăciun.

