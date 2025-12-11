International

Nașterea lui Isus, criticată la Berlin. Turul de Crăciun care provoacă discuții aprinse

Nașterea lui Isus, criticată la Berlin. Turul de Crăciun care provoacă discuții aprinseTargul de Craciun, Berlin / sursa foto: captura video
Berlinul va găzdui în perioada următoare un tur de Crăciun intitulat „Decolonizarea Crăciunului”, au anunțat organizatorii evenimentului, potrivit The Guardian.

Proiectul este inițiat de o asociație care invită vizitatorii să participe la un tur ghidat al Grădinii de Crăciun de la Friedenskirche Charlottenburg. Scopul declarat al turului este de a evidenția „imaginile coloniale și discriminatorii” din povestea Crăciunului.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Senatului din Berlin, Departamentul pentru Cultură și Coeziune Socială.

Reacții critice din partea comunităților religioase

Imam Seyran Ates, fondatoare a unei moschei liberale și fost avocat, s-a declarat împotriva turului, caracterizând proiectul drept „absurd”:

„În esență, sunt foarte fără cuvinte și nu știu ce să spun pentru a comenta evoluțiile din ultimii ani”, a declarat Ates.

Aceasta a mai adăugat că în timpul Ramadanului sunt instalate lumini tradiționale pentru comunitățile musulmane, în timp ce în alte cazuri există încercări de a „dizolva” creștinismul: „Nu pot să-i spun altfel.”

Referitor la modul în care proiectul abordează povestea Crăciunului, Ates a spus:

„Nașterea lui Isus Hristos este asociată cu jocuri de putere. Am căutat mult timp să văd dacă există vreo legătură între povestea Crăciunului și colonizare. Nu, asta este cu adevărat mai mult decât absurd”.

Influența practicilor islamice în școli și grădinițe

În același timp, Ates a subliniat influența crescândă a practicilor islamice în școlile germane, menționând segregarea de gen, obligativitatea purtării hijabului sau servirea alimentelor halal.

femeie musulmana

femeie musulmana / sursa foto: dreamstime.com

Recent, o grădiniță din Saxonia Inferioară a stârnit controverse după ce a servit doar cârnați sacrificați conform ritualului halal.

De asemenea, școala Erle Comprehensive School din Gelsenkirchen, Renania de Nord-Westfalia, a anunțat că, începând cu anul școlar următor, vor fi oferite exclusiv mese halal.

Provocări pentru tradițiile de Crăciun în Germania

Tradițiile de Crăciun din Germania au întâmpinat și alte provocări în ultimii ani. Unele piețe de Crăciun au schimbat denumirea popularului băutură caldă alcoolică „Lumumba” în urma unor acuzații de rasism. Organizatorii au recomandat sau impus denumiri alternative pentru această băutură festivă.

Evenimentul „Decolonizarea Crăciunului” se desfășoară în contextul unor dezbateri mai largi despre tradițiile religioase și culturale în Germania, reflectând modul în care comunitățile locale și instituțiile publice încearcă să gestioneze diversitatea culturală și istorică a sărbătorilor.

