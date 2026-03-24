Toyota alocă un miliard de dolari pentru două uzine în SUA

Toyota Motor a anunțat luni investiții de 1 miliard de dolari în două unități de producție din Statele Unite, în cadrul unei strategii mai ample prin care grupul japonez vrea să aloce până la 10 miliarde de dolari pe piața americană în următorii ani, potrivit CNBC.

Noile fonduri vor merge către uzinele din Georgetown, statul Kentucky, și Princeton, statul Indiana, unde compania urmărește extinderea capacităților de producție pentru mai multe modele din gama sa.

Anunțul vine într-un moment în care industria auto încearcă să își recalibreze planurile de producție în funcție de schimbările comerciale, tarifele vamale și alte modificări de reglementare din Statele Unite. Pentru Toyota, investiția este prezentată ca parte a unei strategii pe termen lung legate de producția locală și de consolidarea operațiunilor deja existente în America de Nord.

Potrivit informațiilor anunțate de companie, cea mai mare parte a noii sume, respectiv 800 de milioane de dolari, va fi direcționată către uzina din Georgetown, Kentucky.

Acolo, Toyota urmărește creșterea capacității de producție pentru sedanul Camry și pentru crossoverul RAV4. Restul de 200 de milioane de dolari este destinat fabricii din Princeton, Indiana, pentru extinderea producției SUV-ului Toyota Grand Highlander.

Unitatea din Georgetown este una dintre cele mai importante facilități ale companiei în lume. Potrivit paginii oficiale a uzinei, Toyota Motor Manufacturing Kentucky este cea mai mare fabrică de vehicule a grupului la nivel global, cu o capacitate anuală de 550.000 de vehicule și peste 600.000 de motoare.

Fabrica are aproximativ 9.800 de angajați, iar investițiile totale ale companiei în această locație au depășit 11 miliarde de dolari.

În declarația transmisă odată cu anunțul, directorul operațional al Toyota Motor North America, Mark Templin, a explicat direcția companiei în raport cu piața americană.

„Investiția Toyota în Statele Unite este una pe termen lung, legată de filosofia noastră de a construi acolo unde vindem și de a cumpăra acolo unde construim”, a afirmat acesta.

Toyota confirmase încă din noiembrie intenția de a investi până la 10 miliarde de dolari în uzinele sale din Statele Unite până în 2030, iar noul pachet de 1 miliard de dolari se înscrie în această traiectorie.

Pe pagina oficială a fabricii din Kentucky, compania menționează și alte investiții recente, inclusiv 204,4 milioane de dolari pentru instalarea unei noi linii de motoare compatibile cu vehicule hibride, cu producție programată pentru 2027.

Anunțul Toyota vine într-un context în care producătorii auto care operează în SUA încearcă să gestioneze impactul tarifelor vamale și al noilor condiții comerciale. Materialul de bază arată că Toyota a avertizat anterior că tarifele din SUA ar putea genera pentru companie costuri de 1,4 trilioane de yeni în actualul an fiscal, care se încheie la sfârșitul acestei luni.

În paralel, grupul japonez încearcă să își consolideze profilul industrial în Statele Unite, unde are aproape 48.000 de angajați, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial. Investițiile în uzinele din Kentucky și Indiana indică o continuare a strategiei de localizare a producției pentru modelele cu cerere ridicată pe piața americană.

Datele publicate de Toyota arată că fabrica din Georgetown produce în prezent modele precum Camry Hybrid, RAV4 Hybrid și Lexus ES, precum și motoare și componente. În 2025, uzina a asamblat peste 444.000 de vehicule și peste 787.000 de motoare. Aceeași unitate a început producția în 1988, după ce lucrările de construcție au fost lansate în 1986.

Prin noul anunț, Toyota își extinde astfel investițiile într-o bază industrială deja consolidată, într-un moment în care producția locală și flexibilitatea lanțului de aprovizionare au devenit elemente centrale pentru marii constructori auto