Toto Dumitrescu rămâne sub control judiciar. Decizia instanței în cazul accidentului din Primăverii

Toto Dumitrescu. Sursă foto: Captură video
Toto Dumitrescu va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, potrivit deciziei luată de magistrații Judecătoriei Sectorului 1. Tânărul a fost trimis în judecată după ce în 2025 a lovit o mașină și ulterior a părăsit locul accidentului.

Toto Dumitrescu consumase substanțe interzise

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii, unde SUV-ul Mercedes condus de Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu un Audi A6, la volanul căruia se afla o tânără de 23 de ani. În urma impactului, aceasta a fost rănită grav și transportată la spital, iar alte trei autoturisme au fost afectate.

După producerea accidentului, tânărul a părăsit locul faptei, fapt care a atras reacții imediate din partea martorilor și a autorităților. Ulterior, polițiștii au descins în locuința unde acesta se afla, în baza unui mandat de percheziție.

Verificările efectuate au indicat prezența cocainei în organism, însă tânărul a susținut că ar fi consumat substanța după producerea accidentului. Acest aspect a devenit un element important în anchetă, fiind analizat în contextul întregului dosar.

Doi teroriști din Italia au murit în timp ce pregăteau un atentat
Doi teroriști din Italia au murit în timp ce pregăteau un atentat
Nea Mărin și-a scos soția în fața reflectoarelor. Lecția predată tinerilor din prezent
Nea Mărin și-a scos soția în fața reflectoarelor. Lecția predată tinerilor din prezent

În perioada care a urmat, Toto Dumitrescu a fost plasat inițial în arest preventiv, apoi în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

Accident Toto Dumitrescu. Sursă foto: Captură video

În fața instanței, acesta a încercat să obțină o măsură mai blândă, invocând inclusiv faptul că urmează să devină tată. Judecătorii nu au admis solicitarea lui Toto Dumitrescu și au decis menținerea controlului judiciar pentru încă 60 de zile.

Dosarul a intrat într-o etapă decisivă, după ce magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au analizat probele existente, inclusiv declarațiile martorilor, imaginile video, procesele-verbale și rapoartele medico-legale, și au dispus trimiterea în judecată pentru părăsirea locului accidentului.

Tânărul riscă o posibilă pedeapsă cu închisoarea

Având în vedere rezultatele toxicologice și circumstanțele cazului, fiul lui Ilie Dumitrescu riscă sancțiuni mai severe, inclusiv o posibilă pedeapsă cu închisoarea, nu doar amenzi sau suspendarea permisului.

Potrivit rechizitoriului, victima accidentului a avut nevoie de 11–12 zile de îngrijiri medicale, aspect care contribuie la evaluarea gravității faptelor și la stabilirea eventualelor consecințe juridice.

Stiri calde

16:57 - Doi teroriști din Italia au murit în timp ce pregăteau un atentat
16:51 - Nicușor Dan și-ar fi dat acordul pentru înlocuirea lui Bolojan
16:37 - Nea Mărin și-a scos soția în fața reflectoarelor. Lecția predată tinerilor din prezent
16:29 - Protest la Midia după scufundarea remorcherului. Familiile marinarilor cer explicații și acuză decizii greșite
16:23 - Tocană de pui cu fasole albă, rețetă recomandată de José Pizarro
16:08 - Vremea se schimbă radical în România. Meteorologii anunță maxime de vară

Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Liderii Opoziției, George Simion și Călin Georgescu, controlați de sistem. Care e marele obiectiv
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea
Silviu Mănăstrie: Cum și-a confecționat Ilie Bolojan imaginea de primar imaculat. Dedesubturile afacerilor din Oradea

