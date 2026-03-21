Toto Dumitrescu rămâne sub control judiciar. Decizia instanței în cazul accidentului din Primăverii

Toto Dumitrescu va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, potrivit deciziei luată de magistrații Judecătoriei Sectorului 1. Tânărul a fost trimis în judecată după ce în 2025 a lovit o mașină și ulterior a părăsit locul accidentului.

Incidentul a avut loc pe 14 septembrie 2025, în cartierul Primăverii, unde SUV-ul Mercedes condus de Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu un Audi A6, la volanul căruia se afla o tânără de 23 de ani. În urma impactului, aceasta a fost rănită grav și transportată la spital, iar alte trei autoturisme au fost afectate.

După producerea accidentului, tânărul a părăsit locul faptei, fapt care a atras reacții imediate din partea martorilor și a autorităților. Ulterior, polițiștii au descins în locuința unde acesta se afla, în baza unui mandat de percheziție.

Verificările efectuate au indicat prezența cocainei în organism, însă tânărul a susținut că ar fi consumat substanța după producerea accidentului. Acest aspect a devenit un element important în anchetă, fiind analizat în contextul întregului dosar.

În perioada care a urmat, Toto Dumitrescu a fost plasat inițial în arest preventiv, apoi în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

În fața instanței, acesta a încercat să obțină o măsură mai blândă, invocând inclusiv faptul că urmează să devină tată. Judecătorii nu au admis solicitarea lui Toto Dumitrescu și au decis menținerea controlului judiciar pentru încă 60 de zile.

Dosarul a intrat într-o etapă decisivă, după ce magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au analizat probele existente, inclusiv declarațiile martorilor, imaginile video, procesele-verbale și rapoartele medico-legale, și au dispus trimiterea în judecată pentru părăsirea locului accidentului.

Având în vedere rezultatele toxicologice și circumstanțele cazului, fiul lui Ilie Dumitrescu riscă sancțiuni mai severe, inclusiv o posibilă pedeapsă cu închisoarea, nu doar amenzi sau suspendarea permisului.

Potrivit rechizitoriului, victima accidentului a avut nevoie de 11–12 zile de îngrijiri medicale, aspect care contribuie la evaluarea gravității faptelor și la stabilirea eventualelor consecințe juridice.