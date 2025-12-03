Titularizare 2026. Calculul mediei de repartizare pentru cei care vor să se angajeze în învățământ și calendarul concursului

Concursul național de Titularizare 2026 va permite ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată sau determinată în învățământul preuniversitar. Acesta se va desfășura conform metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027, iar probele practice, orale și inspecțiile speciale la clasă sunt programate între 8 și 30 iunie 2026, potrivit Ministerului Educației.

Titularizarea reprezintă angajarea pe perioadă nedeterminată într-o unitate școlară. Pentru a obține acest statut, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru ocuparea posturilor pe perioadă determinată, adică pentru suplinitori, este necesară obținerea notei minime 5 la ambele probe.

Pentru candidații care aspiră la un post pe perioadă nedeterminată, media de repartizare se calculează astfel: nota la proba scrisă înmulțită cu 3 plus nota la proba practică sau inspecția specială la clasă, totul împărțit la 4.

Același calcul se aplică și pentru angajarea pe perioadă determinată, diferența fiind cerința minimă de notă. Recent, ministrul Daniel David a declarat că nu vor exista schimbări în privința modului de pregătire sau a programelor de concurs, arată Edupedu.

Concursul de Titularizare din 2026 se desfășoară în contextul Legii 141/2025, care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului, cu excepția posturilor unice sau finanțate din fonduri europene nerambursabile. Totuși, ministrul Daniel David a confirmat că titularizarea va avea loc, în ciuda restricțiilor bugetare.

Procesul de ocupare a posturilor didactice vacante începe cu analiza cererilor de concediu fără plată și continuă cu aprobarea listelor de posturi vacante până la 4 mai 2026. Dosarele de înscriere pentru candidați vor fi înregistrate între 6 și 18 mai 2026, iar validarea acestora, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026, va avea loc până pe 21 iulie 2026.

Afișarea centrelor de concurs și a listelor de candidați se va face pe 29 mai, iar probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă vor fi susținute în perioada 8-30 iunie.

Proba scrisă este programată pentru 21 iulie, iar rezultatele inițiale vor fi comunicate pe 28 iulie. Contestațiile se depun între 28 și 29 iulie și vor fi soluționate până pe 3 august. Repartizarea candidaților pe posturi va avea loc între 5 și 6 august, iar deciziile finale de repartizare vor fi comunicate între 17 și 21 august 2026.

Sectorul educațional se confruntă cu numeroase blocaje legate de ocuparea posturilor. Legea 141/2025 a suspendat titularizarea și alte concursuri pentru funcții auxiliare și de conducere până la finalul anului 2026, exceptând doar posturile unice și cele finanțate prin fonduri europene. Această situație a fost criticată de Consiliul Legislativ pentru perpetuarea instabilității și politizării în sistem.

Blocajele în ocuparea posturilor din învățământ au fost marcate de mai multe decizii guvernamentale. În mai 2022, Guvernul Ciucă a permis reluarea angajărilor după o suspendare temporară. În decembrie 2023, OUG 156 a blocat toate angajările în educație, iar între ianuarie și martie 2025, angajările au rămas restricționate. În aprilie 2025, o nouă ordonanță a permis reluarea titularizării doar parțial, însă în iulie 2025, Legea Bolojan a reintrodus blocarea angajărilor fără excepții pentru sectorul educațional.

Ministrul Educației a subliniat importanța pregătirii conform aceleași programe ca în anii anteriori. Candidații sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile oficiale, să verifice perioadele de înscriere și validare și să participe la probele practice și la examenul scris conform calendarului stabilit. Titularizarea rămâne o oportunitate esențială pentru cadrele didactice, chiar și în contextul crizei bugetare și al restricțiilor legislative din sector.