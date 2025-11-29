Jocuri online zilnic, alcool și fumat la vârste tot mai mici. Studiu despre elevii de gimnaziu

Ministerul Educaţiei a publicat rezultatele unui studiu recent realizat de World Vision România, pe un eşantion reprezentativ de copii cu vârste între 10 şi 14 ani. Potrivit datelor, aproximativ 69% dintre copii participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat.

Ministerul arată că aceste constatări se aliniază cu tendințele observate în Studiul ESPAD 2024, care a relevat scoruri îngrijorătoare ale adolescenților români în privinţa comportamentelor adictive – de la alcool și droguri până la jocuri de noroc și consum digital excesiv.

Studiul World Vision a folosit un chestionar adaptat după instrumentele internaţionale ESPAD. Autorii atrag atenţia că astfel de comportamente indică vulnerabilități emoţionale şi sociale ale copiilor, evidențiind nevoia creșterii factorilor de protecție în rândul minorilor.

Ministerul Educației mai arată că Studiul ESPAD 2024 a evaluat și starea de sănătate psihologică autopercepută, folosind indexul WHO-5 al bunăstării emoționale. Un scor peste 50 indică o stare bună, iar adolescenții români au obținut un scor general de 63, peste media europeană de 59: „Discrepanțele sunt însă importante: băieții au înregistrat un scor de 74, în timp ce fetele au obținut doar 53. România se plasează astfel pe locul 12 din 37 de țări analizate”.

Ministerul a mai transmis că, deși rezultatele sunt încurajatoare, ele arată totodată necesitatea reducerii diferențelor dintre fete și băieți și corelarea bunăstării psihologice cu comportamentele adictive identificate în rândul elevilor.

Potrivit instituției, misiunea fundamentală a educației, formarea de competențe, trebuie realizată într-un mediu ce promovează sănătatea mintală și starea de bine. Ministerul amintește că reforma curriculară, care include și componente dedicate sănătății mintale, este în desfășurare, la fel ca reforma din domeniul consilierii și orientării școlare.

În același timp, Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu UNICEF și Direcţia Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale a Comisiei Europene, implementează proiectul „Politici şi resurse pentru şcoli sigure şi suportive”: „Obiectivul este promovarea unui mediu școlar sănătos și sigur, în care învățarea socială și emoțională, sprijinul psihosocial și sănătatea mintală fac parte din practica de zi cu zi a fiecărei școli”.

Proiectul vine în continuarea raportului „Analiza stării de bine şi a sănătăţii mintale în rândul copiilor din învăţământul gimnazial în România”, lansat în septembrie 2025: „Recomandările formulate în acest raport au fost deja transmise grupurilor de lucru care elaborează programele școlare pentru învățământul liceal”.