Daniel David: Regulile privind interdicţia cumulului pensie-salariu vor fi aplicate cu atenţie în educaţie

Daniel David, ministrul Educaţiei, a declarat miercuri că regulile privind interdicţia cumulului pensie-salariu vor fi aplicate cu atenţie în educaţie, astfel încât cadrele didactice să nu fie afectate. „Aşa cum a spus şi premierul, vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice”, a spus acesta, în timpul unei discuţii cu cetăţenii pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei.

Daniel David a fost întrebat, miercuri, dacă interzicerea cumulului pensie-salariu va avea afecta și învăţământul. Ministrul a declarat că, aşa cum a afirmat şi premierul, autorităţile vor urmări ca aplicarea interdicţiei cumulului pensie-salariu în educaţie să nu afecteze cadrele didactice.

„Știm că în foarte multe situaţii practic profesorii pensionaţi sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele. Ei nu iau din orele altora mai tineri, dar nu avem suficientă resursă umană, nu avem suficienţi oameni care să acopere aceste ore. Aşa că nu o văd ca o problemă”, a spus acesta.

Întrebat dacă se discută de o nouă mărire a normei didactice, acesta a răspuns: „Nu se discută aşa ceva. Mărirea s-a făcut”.

El a adăugat: „În acest moment, aşa cum am spus, noi trebuie să ne stabilizăm, să ne dezvoltăm în sistem. Nu se mai pune problema unei măriri de normă didactică”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în coaliţie nu există încă o decizie privind proiectul referitor la cumulul pensie-salariu, menţionând că documentul ar putea fi inclus într-o viitoare angajare de răspundere sau trimis în Parlament ca proiect de lege.

„Nu sunt niciun fel de controverse. Eu cred că ministrul Muncii a explicat foarte bine ieri la toată lumea. Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii. Absolut nimeni. Doar că există anumite decizii ale Curţii Constituţionale legate de anumite categorii. Acele decizii trebuie să fie respectate. Nimic în plus. Absolut nimic în plus”, a mai spus acesta.