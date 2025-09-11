Social TIR scăpat de sub control în Cluj. O persoană rănită și două mașini avariate







Un TIR a provocat joi dimineață un accident pe strada Oașului din Cluj-Napoca, după ce a intrat în coliziune cu două autoturisme parcate și cu un stâlp de electricitate, oprindu-se în zidul unui imobil. Potrivit ISU Cluj, șoferul a fost rănit, dar conștient, primind îngrijiri medicale la fața locului. „Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieşit în afara părţii carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum şi un stâlp de electricitate”, au transmis reprezentanții ISU.

Echipele de pompieri și polițiști au intervenit rapid pentru a securiza zona. Potrivit aceleiași surse, nu au fost persoane încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a fost preluat de echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

„Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conştient şi cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă”, a transmis, joi dimineaţă, ISU Cluj.

IPJ Cluj a precizat că incidentul a avut loc în jurul orei 05:30. „Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroşat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, au mai transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a producerii accidentului.

În urmă cu 24 de ore alt accident grav s-a produs în Cluj. Accidentul a fost provocat de un șofer de 21 de ani, care a pătruns pe contrasens și a lovit frontal mașina condusă de un bărbat de 58 de ani. În urma coliziunii, autoturismul tânărului a fost aruncat într-o a treia mașină, ce se afla parcată pe marginea drumului. Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul celui de-al doilea șofer a fost proiectat într-un gard.

În interior se aflau șoferul și o femeie de 55 de ani, pasageră, care au rămas blocați între fiarele contorsionate și au avut nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi eliberați. Toate cele trei persoane implicate au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Testările cu etilotest efectuate pe cei doi șoferi au arătat că niciunul nu consumase alcool înainte de producerea evenimentului rutier.