Accident grav în Constanța. 13 persoane au fost rănite







Accident grav în Constanța. În dimineața de marți, la ora 7:20, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a declanșat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz cu pasageri a fost implicat într-un accident rutier cu un autoturism, la ieșirea din Mangalia spre Albești.

Potrivit datelor transmise de autorități, în microbuz se aflau 15 persoane. Impactul a fost suficient de puternic încât să necesite o intervenție de amploare.

Trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță, o unitate de terapie intensivă mobilă, opt echipaje de prim-ajutor SMURD și trei autospeciale destinate transportului victimelor multiple au fost trimise imediat la fața locului.

Primele evaluări arată că 13 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dintre acestea, 12 erau pasageri în microbuz, iar una se afla în autoturism. Deși inițial existau informații că șoferul autoturismului ar fi putut fi încarcerat, echipele de salvatori au confirmat că nu a fost nevoie de descarcerare.

Trei dintre victime, considerate în stare mai gravă, au fost transportate de urgență la spital cu ambulanțele SAJ. Restul persoanelor rănite sunt evaluate la fața locului, iar medicii iau în calcul transferul lor către unități medicale, în funcție de evoluția stării de sănătate.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs coliziunea. Din primele date, zona respectivă este cunoscută pentru vizibilitatea redusă și traficul intens la primele ore ale dimineții, aspecte care ar putea fi factori favorizanți ai accidentului, a anunțat ISU Constanța.

Evenimentul de marți nu este unul izolat. În urmă cu doar câteva zile, un alt accident grav s-a produs pe Drumul Național 39, în apropiere de Eforie Nord. Atunci, două autoturisme s-au izbit violent, iar patru persoane au fost rănite, dintre care una a necesitat transport de urgență la spital. Și în acel caz, echipajele medicale au fost nevoite să intervină rapid pentru a stabiliza victimele.