Terorism hibrid: „Celulele iraniene” și crima organizată europeană

Atentate asupra sinagogilor, ambasadelor și consulatelor israeliene precum și asupra misiunilor diplomatice americane. Într-o formă preliminară, de avertizare deocamdată, acestea ar fi acțiunile ,,celulelor teroriste’’ ale Iranului, infiltrate și menținute ,,adormite’’ în Occident.

În urmă cu câteva săptămâni, am publicat un articol despre aceste mini-structuri plasate în străinătate - nu doar în spațiul euro-atlantic ci și în monarhiile din Orientul Mijlociu - cu accent pe modul de organizare, funcționare și așteptare a semnalului de acțiune, respectiv ,,declanșatorul operțional’’. În cele ce urmează, mă voi referi la evenimente de natură teroristă, din ultimele săptămâni sau chiar zile, care aruncă o altă lumină, nouă dar difuză, asupra fenomenului în sine.

9 martie - zece zile după atacul israelo-american asupra Iranului. O bombă artizanală explodează în fața sinagogii din Liege, Belgia. Nu au fost victime omenești, iar pagubele materiale au fost limitate. Era un avertisment. Două zile mai târziu, atentatul a fost revendicat de gruparea HAYI - Hakarat Ashab al-Yamin al-Islamia (Mișcarea islamică a camarazilor de dreapta) - intrată cu acest prilej în ,,ecosistemul terorismului’’ pe teritoriul european. Urmează alte patru atentate, organizate în același mod: sinagoga din Rotterdam (13 martie), o școală evreiască și un centru comercial din Amsterdam(14 și 16 martie).

23 martie, la Londra sunt incendiate patru ambulanțe ale unei organizații evreiești non-profit, Hatzola. Toate au fost catalogate drept ,,antisemite’’ însă a li se aplica această etichetă ar fi prea puțin. ,,Spectrul tematic și geografic’’ ar putea fi extins, în strânsă legătură cu reacțiile europenilor față de conflictul din Orientul Mijlociu.

Analiza informațiilor obținute de serviciile de informații și a conexiunilor externe arată legăturile HAYI cu structurile Liwa ZulfiKar din Irak, organizate și finanțate de către Teheran, prin IRCG – Corpul Gardienilor Revoluției și unitatea de elită a acestuia, Quds Force.

Folosirea unor grupări obscure, de care nu a auzit nimeni până acum, face parte dintr-o strategie a Teheranului care-i permite oricând să nege paternitatea unui eveniment de natură violentă, cu impact psihologic major. Este vorba de așa-numita ,,negare plauzibilă’’ a atacurilor realizate pe sol european, american sau în altă parte a lumii.

În această etapă – spre deosebire de atentatele ISIS (Stat Islamic) din trecut – HAYI pare să vizeze obiective specifice legate de comunitatea evreiască sau interese israeliene ca formă de represalii geopolitice.

Investigațiile realizate după atacul de la Liege arată că autorii reali recrutează infractori locali sau cetățeni europeni radicalizați pentru a organiza atentatele, sub îndrumarea, la distanță, a agenților sau ofițerilor de la bazele din Orientul Mijlociu (Liban, Irak, Yemen). Așa-numitul ,,modus operandi’’ - modul de lucru - pe segmentul recrutării celor care execută atentatele în teren este împrumutat din arsenalul în domeniu al serviciilor de securitate rusești depre care am scris în trecut: oferte de serviciu ,,speciale’’ pe rețelele sociale, mesaje criptate, plată în criptovalute pentru fiecare sarcină îndeplinită. Ideologia sau religia aproape că nu mai contează.

De cele mai multe ori, executanții nu sunt la curent cu obiectivele reale și nu cunosc angajatorii. Își duc la bun sfârșit obligația contractuală și sunt plătiți pentru asta. Manualul rusesc nici măcar nu este secret. Investiția este minimă, eficiență garantată, acoperire aproape perfectă pentru autorii reali.

La 8 martie, a fost organizat un atentat la ambasada SUA din Oslo, într-un mod similar celui de la Liege, pe care l-a precedat cu câteva ore. Și aici, fară victime sau pagube materiale. Poliția norvegiană a arestat trei persoane, tineri frați, cățeni autohtoni de origine irakiană, fără antecedente penale sau activități radicale cunoscute. Ancheta a demonstrat că era vorba de o ,,celulă’’ care acționa la semnalul unei entități statale străine.

Practic, se confirma ipoteza privind utilizarea de către IRCG a membrilor diasporei irakiene pentru a lovi interese americane în străinătate. În octombrie 2025, autoritățile de la Oslo – la indicația serviciului de contrainformații – arestase un membru al unei agenții private de securitate și pază, detașat la ambasada Statelor Unite. Acuzația: spionaj în favoarea Iranului și Rusiei.

Norvegia s-a confruntat și în trecut cu terorismul de origine iraniană. În 1993, William Nygaard – editorul de limbă norvegiană al lui Salman Rushdie – a fost împușcat în fața casei sale din Oslo. A supraviețuit miraculos după multe operații. Între Oslo și Teheran a început ,,epoca’’ unor tensiuni diplomatice uriașe – care continuă și astăzi - accentuate și de implicarea guvernului norvegian în procesul de pace dintre OEP și Tel Aviv.

Frații arestați la Oslo aveau legături cu gruparea Foxtrot – criminalitate organizată, droguri, contrabandă, violență teritorială – din Suedia. Prin aceasta, au primit instrucțiuni și dispozitivul exploziv. ,,Nucleul dur’’ al Foxtrot este format din tineri aparținând familiilor de imigranți din Orientul Mijlociu, în special din Kurdistanul irakian și iranian.

Deși Iranul este o teocrație șiită, serviciile secrete ale IRCG nu au ezitat să folosească o rețea de crimă organizată condusă de kurzi suniți – etnie persecutată în Iran – pentru a executa acțiuni violente. Interesul este pur pragmatic. Foxtrot dispune de ,,mână de lucru’’ ieftină – tineri mai puțin radicalizați, dornici de câștig rapid – care pot opera sub radarul antiterorist obișnuit. Uneori, folosește ,,copii soldați’’, adolescenți de 13-16 ani, profitând de faptul că în caz de arestare, aceștia primesc pedepse ușoare în Suedia și Norvegia.

În 2025, autoritățile americane au inclus gruparea Foxtrot pe ,,lista neagră’’ a organizațiilor teroriste întrucât existau probe privind implicarea în atentatul de la ambasada israeliană din Stockholm (31 ianuarie 2024). Incidentul a marcat un moment de cotitură în evaluarea fenomenului terorist întrucât confirma, pentru prima dată, colaborarea între Iran și rețelele criminale suedeze, în speță Foxtrot, dar nu numai.

Angajații misiunii diplomatice au descoperit un dispozitiv exploziv activ în curtea misiunii, arucat peste gard, dar neexplodat. Investigațiile serviciului de securitate suedez, SAPO, în cooperare cu Mossad au dezvăluit că organizatorii erau din Teheran, dar executanții aparțineau grupării Foxtrot. Evenimentul de la Stockholm – deși fără urmări – a condus la o creștere semnificativă a nivelului de alertă teroristă în Suedia și a declanșat o cooperare internațională fără precedent – în special între servicilul menționat mai sus, Mossad și CIA – pentru contracararea a ceea ce s-a numit apoi ,,terorism prin procură’’ – proxy terrorism, în spațiul euro-atlantic.

După demonstrarea conexiunii IGCR-Foxtrot, Suedia – țară care s-a confruntat rar cu acest fenomen - a luat măsuri radicale pe segmentul antiterorist, în cooperare cu Danemarca și Norvegia:

fuziunea bazelor de date SAPO-Poliția Judiciară (PJ). Anterior, SAPO se ocupa de antiterorism iar PJ de structurile de criminalitate organizată, înclusiv bandele de cartier. Acum, organizațiile de tip Foxtrot și Rumba – a doua structură din Suedia – sunt analizate prin prisma securității naționale.

monitorizarea, din punct de vedere antiterorist, a legăturilor dintre bande și interlopi refugiați din Orientul Mijlociu sau emisari ai ,,bazelor’’ din regiunea respectivă. Obiectiv: fracturarea ,,lanțului’’ de comandă între aceste baze și executanți.

legi mai aspre pentru minorii angrenați în acțiuni de criminalitate organizată, pentru a descuraja folosirea ,,copiilor soldați’’, menționați mai sus.

coperarea cu serviciile de contraspionaj și antiterorism din statele ale căror obiective și interese din Suedia sunt amenințate, în special SUA și Israel.

Indiferent unde ne-am afla, suntem în fața unui nou tip de amenințare, unde granița dintre fanatismul ideologic și crima organizată devine aproape invizibilă. Răspunsul Europei, în acest context, nu mai poate fi unul pur național. Succesul modelului suedez de monitorizare și intervenție demonstrează că doar printr-o cooperare transfrontalieră și un schimb constant de informații între serviciile secrete și poliție se pot destructura aceste rețele înainte ca „celulele adormite” să fie activate. Siguranța continentului depinde, așadar, de capacitatea noastră de a fi cu un pas înaintea acestui parteneriat toxic între state-sponsor și lumea interlopă.