SUA vor să creeze o stea pe Pământ. Firma lui Trump s-a alăturat proiectului

Trump Media & Technology Group, compania care deține platforma de social media asociată președintelui american Donald Trump, își extinde activitatea dincolo de domeniul digital și anunță o investiție majoră în sectorul energetic, potrivit WSJ.

Grupul se implică într-un proiect evaluat la aproximativ 6 miliarde de dolari, în parteneriat cu compania de fuziune nucleară TAE Technologies, într-un demers considerat ambițios și cu rezultate încă neconfirmate comercial.

Inițiativa vizează dezvoltarea unei tehnologii capabile să reproducă pe Pământ procesele de fuziune nucleară specifice stelelor, cu scopul de a genera energie electrică. În prezent, această tehnologie nu a produs încă energie utilizabilă la scară comercială.

Într-un parc de birouri din Foothill Ranch, California, echipele TAE Technologies lucrează la un reactor experimental, denumit „Norm”, un dispozitiv de aproximativ 12 metri lungime. Acesta face parte dintr-un program de cercetare început în urmă cu mai multe decenii.

Directorul executiv al companiei, Michl Binderbauer, a descris provocările dezvoltării tehnologiei: „Soția mea obișnuia să-mi spună de multe ori: ‘Ești sigur că nu urmărești fantome?’”.

Fuziunea nucleară este considerată o potențială sursă de energie curată, însă rămâne una dintre cele mai dificile provocări tehnologice. Procesul implică generarea și controlul plasmei — un gaz extrem de fierbinte — în condiții stabile, pentru a produce mai multă energie decât consumă sistemul.

Binderbauer a explicat obiectivul principal al companiei: „Pentru mine, dacă putem produce energie netă chiar și pentru o fracțiune de timp, ar fi deja un succes major”.

Parteneriatul cu Trump Media vine într-un moment în care TAE Technologies se confrunta cu dificultăți de finanțare. Compania a atras aproximativ 1,4 miliarde de dolari de la înființarea sa în anul 2000, însă nevoile de capital au crescut semnificativ.

În vara anului trecut, TAE a încheiat o rundă de finanțare de 150 de milioane de dolari, parte a unui obiectiv mai larg de 500 de milioane. Ulterior, planurile tehnice au evoluat, iar necesarul de finanțare a ajuns la câteva miliarde de dolari.

Investitorul Michael Schwab a descris dificultățile întâmpinate: „Aveam mai mulți investitori importanți care își luau angajamente și apoi nu le respectau”. Acesta a adăugat: „Oamenii încercau pur și simplu să ne subevalueze”.

Compania a analizat inclusiv o listare prin intermediul unui SPAC, însă a întâmpinat reticență din partea investitorilor, care preferau un model de afaceri mai simplu, concentrat exclusiv pe fuziune nucleară.

Colaborarea dintre TAE Technologies și Trump Media a apărut în urma unei discuții informale între doi profesioniști din industrie: Jonathan Toretta, bancher în energie, și Kevin McGurn, consilier al Trump Media.

Directorul executiv al Trump Media, Devin Nunes, a explicat motivația companiei: „Nu există nicio companie de social media care să nu fie implicată în sectorul energetic”.

În urma acordului, TAE ar putea beneficia de până la 200 de milioane de dolari, fonduri destinate continuării dezvoltării tehnologice și extinderii proiectelor.

Implicarea unei companii asociate cu fostul președinte american a generat și îngrijorări în rândul experților în etică. Richard Painter, fost avocat al Casei Albe în administrația George W. Bush, a atras atenția asupra riscurilor potențiale: „Un risc este ca guvernul să aleagă un câștigător pe baza afilierii politice”.

În același timp, Devin Nunes a respins aceste preocupări, afirmând: „Nu este ca și cum am umbla cu mâna întinsă, pentru că nu avem nevoie de bani”.

Binderbauer a subliniat că TAE încearcă să rămână neutră din punct de vedere politic: „Aceasta nu este o companie politică. Încercăm să producem energie pentru fiecare om”.

Fuziunea nucleară presupune recrearea pe Pământ a proceselor care au loc în interiorul Soarelui, fără avantajul gravitației extreme. Tehnologia TAE utilizează un inel de plasmă încălzit și stabilizat cu ajutorul unor fascicule de particule neutre.

George Tynan, profesor asociat de știință și inginerie nucleară la Massachusetts Institute of Technology, a comparat dificultatea procesului cu „încălzirea unei cabane în munți, iarna, cu ferestrele deschise”.

Deși există progrese, provocările rămân semnificative. Fostul secretar al energiei din SUA, Ernest Moniz, a declarat: „Nu voi fi excesiv de optimist. Până nu este realizat, nu este realizat”.

Pe termen lung, proiectul vizează dezvoltarea unor instalații capabile să producă mii de megawați de energie electrică. Devin Nunes a menționat și dimensiunea geopolitică a competiției: „Ei investesc miliarde fără precedent în acest domeniu”, referindu-se la eforturile Chinei.

Între obiectivele ambițioase și realitatea tehnologică actuală există însă un drum complex, marcat de incertitudini științifice și financiare