Tensiuni pe cerul Europei. De ce a refuzat Elveția survolul a două avioane militare americane

Guvernul din Elveția a anunțat sâmbătă că a respins o solicitare a Statele Unite privind survolul teritoriului elvețian de către două avioane militare americane, în contextul războiului din Iran, potrivit Reuters.

Autoritățile elvețiene au motivat decizia prin respectarea strictă a legislației privind neutralitatea statului, care limitează implicarea țării în conflicte armate externe.

Potrivit guvernului elvețian, solicitarea Washingtonului viza două aeronave militare de recunoaștere.

Executivul de la Berna a explicat că legislația națională privind neutralitatea nu permite astfel de operațiuni atunci când ele au legătură directă cu un conflict armat.

„Legea neutralităţii interzice survolurile părţilor implicate în conflict care au un scop militar legat de acesta. Sunt permise zborurile umanitare şi medicale, inclusiv transportul persoanelor rănite, precum şi zborurile care nu au legătură cu conflictul”, se arată într-un comunicat oficial al guvernului elvețian.

În același timp, autoritățile elvețiene au aprobat trei alte zboruri asociate indirect cu situația din Iran. Este vorba despre un zbor de mentenanță și două zboruri de transport.

Oficialii elvețieni au subliniat că aceste operațiuni nu au fost considerate misiuni militare directe legate de conflict.

Guvernul de la Berna a reiterat că zborurile cu scop umanitar sau medical sunt permise, inclusiv cele destinate transportului persoanelor rănite. De asemenea, sunt autorizate zborurile care nu au legătură directă cu conflictul militar.

Autoritățile elvețiene au avertizat că viitoarele cereri de survol al teritoriului național vor fi analizate strict.

Potrivit comunicatului oficial, „solicitările ar putea fi respinse dacă depășesc traficul aerian normal sau dacă scopul zborurilor nu poate fi determinat cu claritate”.