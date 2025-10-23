Tensiuni între România și Bulgaria privind podurile peste Dunăre. Suntem acuzați că blocăm extinderea infrastructurii

Vicepremierul bulgar Grozdan Karadjov acuză România că obstrucționează planurile de extindere a infrastructurii peste Dunăre, inclusiv construcția de noi poduri și feriboturi. În replică, Sofia anunță investiții în terminalul intermodal și porturile din Ruse.

Vicepremierul și ministrul Transporturilor din Bulgaria, Grozdan Karadjov, a lansat miercuri acuzații dure la adresa României, afirmând că țara noastră „pune obstacole sistematice” în calea extinderii infrastructurii comune de transport peste Dunăre.

Într-o vizită oficială la Ruse, Karadjov a declarat că, în ciuda eforturilor Bulgariei și ale Comisiei Europene, România „nu dă curs acordurilor pentru construirea de noi poduri și legături de feribot”.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse–Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a afirmat Karadjov, citat de BNR.bg.

Ministrul bulgar a explicat că procedura pentru al treilea pod peste Dunăre, propus în apropierea localității Ruse, „este amânată de ani de zile”, iar etapa de mediu abia acum avansează.

Karadjov a adăugat că linia de feribot Ruse–Giurgiu ar putea prelua până la 25% din traficul actual de pe pod, însă și aici ar exista o „lipsă de cooperare” din partea României.

„Există voință politică la Sofia și sprijin de la Bruxelles, dar totul se oprește la semnătura românilor”, a subliniat ministrul, sugerând că blocajul este de natură birocratică, nu financiară.

Pe de altă parte, Grozdan Karadjov a anunțat progrese în dezvoltarea terminalului intermodal de la Ruse, un proiect strategic pentru transportul de mărfuri pe Dunăre și conectarea la rețelele feroviare europene.

„Compania Națională pentru Infrastructură Feroviară a început deja activitățile, iar lucrările efective vor demara în curând. Intenționăm să lansăm procedura de concesiune chiar înainte de finalizarea efectivă a terminalului”, a precizat oficialul bulgar.

El a adăugat că și cele două porturi locale din Ruse se află în proces de concesionare: „Consultantul a fost selectat, perioada de contestații a expirat și urmează semnarea contractului. Estimăm că procedura va fi finalizată până la sfârșitul lunii aprilie.”

În același context, Karadjov a comentat și noua directivă europeană privind siguranța rutieră, adoptată recent de Parlamentul European, care permite obținerea permisului auto de la vârsta de 17 ani.

Oficialul bulgar a anunțat că Bulgaria nu va implementa măsura imediat, invocând motive de siguranță rutieră.

„Ca țară cu cea mai mare rată a accidentelor și multe decese pe șosele, este riscant pentru noi să coborâm vârsta la 17 ani. Nu suntem împotrivă, dar ne-am abținut, iar introducerea va avea loc cât mai târziu posibil, în limitele tratatului european”, a spus Karadjov.

Totodată, Bulgaria pregătește introducerea permiselor de conducere digitale, programul fiind deja elaborat de Ministerul Guvernării Electronice. Eliberarea documentelor va rămâne în atribuția Ministerului de Interne.

În discursul său de la Ruse, vicepremierul a abordat și situația dificilă din transportul public intern, unde lipsa de operatori afectează legăturile dintre localitățile mici.

„Avem o problemă majoră în transportul de pasageri – nu există transportatori dispuși să deservească satele mici. Vom modifica legea transportului public pentru a garanta legătura fiecărei așezări cu centrele urbane”, a declarat ministrul Transporturilor.

În plus, Karadjov a vorbit despre criza financiară a Poștei Bulgare, instituție aflată „într-o situație critică, cu datorii mari și personal insuficient”.

Declarațiile vicepremierului bulgar vin pe fondul tensiunilor tot mai frecvente privind proiectele de infrastructură comună dintre România și Bulgaria, ambele membre UE, dar cu ritmuri diferite de dezvoltare logistică.

În prezent, Podul Prieteniei Ruse–Giurgiu este singurul punct rutier major de traversare a Dunării între cele două țări, în timp ce proiectele pentru noi poduri la Călărași–Silistra, Nicopole–Turnu Măgurele și Vidin–Calafat 2 sunt în faze de planificare sau blocate administrativ.

Comisia Europeană a insistat în repetate rânduri asupra necesității de diversificare a punctelor de trecere peste Dunăre, considerând această regiune „o verigă slabă” a coridoarelor europene de transport.