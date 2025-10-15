Șoferii români vor plăti o nouă taxă de 4,09 euro pentru drumurile de tranzit din Bulgaria

Din 2026, Bulgaria introduce vinieta de o zi pentru autoturisme, în valoare de 4,09 euro. Măsura va afecta și șoferii români care merg ocazional peste graniță, pentru cumpărături, weekenduri sau tranzit spre Grecia.

Românii care merg cu mașina în Bulgaria vor trebui să plătească, din 2026, o nouă taxă rutieră. Guvernul de la Sofia a aprobat introducerea unei viniete valabile 24 de ore, destinată vehiculelor cu o greutate de până la 3,5 tone, adică autoturisme, SUV-uri și microbuze mici.

Noua taxă, în valoare de 4,09 euro, va permite șoferilor să circule o zi întreagă pe drumurile bulgărești, fără a fi obligați să cumpere vinieta clasică de o săptămână. Măsura vine în sprijinul celor care intră doar pentru o zi în Bulgaria, fie pentru cumpărături, vacanțe scurte, fie pentru tranzit spre Grecia sau Turcia.

Executivul bulgar a anunțat că această modificare face parte dintr-un proces amplu de modernizare a sistemului de taxe rutiere. Țara vecină își propune să se alinieze la standardele europene privind plata drumurilor și digitalizarea infrastructurii.

Oficialii Ministerului Transporturilor de la Sofia au transmis că vinieta de o zi este „un pas logic și necesar pentru corectitudinea sistemului”, oferind flexibilitate celor care folosesc drumurile bulgărești ocazional.

„Taxa a fost calculată proporțional, în așa fel încât să reflecte corect durata de utilizare a drumurilor”, au declarat reprezentanți ai autorităților bulgare.

Până acum, șoferii puteau cumpăra doar viniete săptămânale, lunare sau anuale, ceea ce genera nemulțumiri pentru cei care petreceau doar câteva ore în Bulgaria.

Reforma rutieră nu se limitează la autoturisme. Guvernul Bulgariei a introdus și noi penalizări pentru camioane și autobuze care circulă fără autorizație pe drumurile cu plată.

Astfel, pentru aceste vehicule, a fost stabilită o taxă compensatorie de 1.200 leva (echivalentul a circa 613 euro), menită să descurajeze evitarea plății. Suma este mai mare decât costul unei autorizații, dar mai mică decât o amendă oficială.

Autoritățile au precizat că această formulă de sancționare va fi mai eficientă și mai rapidă în colectarea veniturilor din taxe rutiere. Totodată, aceeași grilă de tarife se va aplica drumurilor expres, eliminând diferențele față de autostrăzi.

Noua legislație rutieră din Bulgaria aduce și reglementări pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice, care vor avea nevoie de autorizații speciale de funcționare.

În paralel, se vor introduce tarife pentru verificarea sistemelor electronice de taxare, în scopul optimizării colectării fondurilor și îmbunătățirii monitorizării traficului.

Măsurile fac parte dintr-un plan strategic național de digitalizare și pregătire a infrastructurii pentru adoptarea monedei euro, Bulgaria urmărind să îndeplinească standardele cerute de instituțiile europene.

Pentru foarte mulți români, în special cei din sudul țării, o călătorie de o zi în Bulgaria a devenit o obișnuință. Fie pentru cumpărături, fie pentru o zi la plajă sau pentru a tranzita spre Grecia, șoferii erau nevoiți până acum să achite o vinietă minimă de o săptămână, în valoare de aproximativ 13 euro.

Noua vinietă de 24 de ore, în valoare de 4,09 euro, va reprezenta o economie semnificativă, mai ales pentru cei care fac deplasări scurte.

De asemenea, aceasta oferă transparență și echitate, evitând situațiile în care șoferii plăteau disproporționat pentru câteva ore de condus.

Potrivit autorităților bulgare, neachitarea vinietei sau circulația fără dovada plății vor atrage amenzi și penalizări. În cazurile repetate, se poate ajunge până la interdicția temporară de acces pe teritoriul bulgar pentru autoturismul respectiv.

Sistemele electronice de supraveghere rutieră vor fi modernizate, iar camerele montate la punctele de trecere a frontierei și pe principalele drumuri vor putea detecta automat vehiculele fără vinietă validă.

Reforma rutieră bulgară face parte dintr-un proces amplu, menit să digitalizeze infrastructura și să îmbunătățească colectarea fondurilor pentru întreținerea drumurilor.

Autoritățile de la Sofia au anunțat că o parte din veniturile obținute din noile taxe vor fi direcționate către modernizarea autostrăzilor și construcția de noi rute rapide, mai ales spre granița cu România.

Deși Bulgaria introduce abia din 2026 vinieta de o zi, România a luat deja în discuție un sistem similar pentru vinietele electronice și taxele de drum diferențiate. Ambele țări încearcă să-și alinieze infrastructura rutieră la cerințele europene și la noile modele de mobilitate.

Odată cu aceste modificări, traficul transfrontalier pe la Giurgiu–Ruse, Calafat–Vidin sau Negru Vodă ar putea deveni mai eficient, dar și mai costisitor pentru șoferi, dacă nu își planifică din timp deplasările.