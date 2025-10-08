MAE a emis o nouă alertă de călătorie petru românii care merg în Bulgaria

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau plănuiesc să călătorească în Bulgaria că autoritățile locale ar putea impune restricții de circulație din cauza avertizărilor meteorologice pentru precipitaţii abundente. „În context, sunt preconizate restricţionări ale circulaţiei rutiere”, se arată în comunicatul de presă emis de instituție.

MAE a anunțat miercuri, citând datele Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie din Bulgaria, că pentru 8 octombrie au fost emise: cod roșu de ploi pentru regiunile Pleven, Lovech, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Ruse, Razgrad și Silistra, precum și cod portocaliu pentru Vratsa, Targovishte, Șumen și Dobrich.

MAE precizează că românii pot obține informații suplimentare din următoarele surse:

despre starea vremii, pe site-ul weather.bg;

despre starea drumurilor, prin aplicația gratuită LIMA, pe site-ul api.bg al Agenției „Infrastructura Rutieră” sau la numărul de telefon 0700 130 20, disponibil permanent;

despre regimul vamal la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia, pe site-ul mae.ro (secțiunea „Condiții de călătorie în Bulgaria”) și pe site-ul customs.bg al Agenției „Vămi”;

despre e-vignetă și sistemul e-TOLL, pe site-ul bgtoll.bg;

despre situația traficului în punctele de trecere a frontierei bulgare, pe site-ul mvr.bg.

Cetățenii români pot cere asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia, +35929712858 și +35929733510. Apelurile sunt direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate permanent de operatorii Call Center.

De asemenea, românii care se confruntă cu situații dificile sau urgențe pot contacta misiunea diplomatică a României în Bulgaria la numărul de telefon de urgență +359879440758.

MAE recomandă consultarea paginilor web sofia.mae.ro și mae.ro pentru informații actualizate.

Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor severe din stațiunea bulgară Elenite, a anunțat ministrul de interne Daniel Mitov, la Nessebar.

Printre victime se află un polițist de frontieră implicat în misiunile de salvare, un operator de excavator care curăța resturile lăsate de prima viitură și un muncitor prins de ape într-o cameră de hotel de la parter.