Asia Express sau MasterChef. La ce s-au uitat românii marți seara

Asia Express sau MasterChef. La ce s-au uitat românii marți seara
Românii au avut parte marți seară de o adevărată confruntare între două dintre cele mai urmărite show-uri de divertisment: „Asia Express”, difuzat de Antena 1, și „MasterChef”, de pe Pro TV. Competiția a fost extrem de strânsă, fiecare post reușind să atragă peste un milion de telespectatori. Însă cea mai mare surpriză a serii a venit dintr-o direcție complet neașteptată – un post tematic de filme a reușit să urce spectaculos în clasament.

Pro TV domină audiențele la nivel național

Pe întreg teritoriul țării, Pro TV a condus detașat audiențele cu „MasterChef”, care a fost urmărit de aproximativ 1,16 milioane de telespectatori între orele 20:30 și 23:00. Emisiunea culinară a obținut o cotă de piață de 18%, depășind ușor producția rivală de pe Antena 1. „Asia Express” s-a clasat pe locul doi, cu peste un milion de telespectatori în fiecare minut de difuzare, potrivit datelor publicate de Pagina de Media.

Kanal D a fost al treilea, cu 634.000 de privitori, urmat de România TV (374.000) și Realitatea Plus (250.000).

Surpriza serii a venit de la Film Cafe, care a reușit să prindă locul șase la nivel național, cu 234.000 de telespectatori — un rezultat excelent pentru un canal tematic. Explicația? Două filme vechi, dar adorate: westernul clasic „Cel bun, cel rău, cel urât” și pelicula de acțiune „Unde dai și unde crapă”, cu Jason Statham.

Ce pensie de nabab ar avea Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, în prezent cercetat de DNA
Laura Cosoi, probleme după naștere. I-a fost greu să treacă peste
Asia Express

Asia Express. Sursă foto: Antena 1

Antena 1 câștigă pe segmentul urban

În mediul urban, balanța s-a înclinat în favoarea Antenei 1. „Asia Express” a atras o medie de 603.000 de telespectatori, în timp ce „MasterChef” a înregistrat 552.000.

Kanal D a fost a treia opțiune pentru publicul din orașe (329.000 de urmăritori), urmată de România TV (211.000) și Realitatea Plus (157.000). Pe locul șase, Antena 3 CNN, cu 145.000 de telespectatori, a depășit chiar și TVR 1, aflat mult mai jos în top.

Pro TV, lider la publicul comercial

Pe segmentul comercial (publicul de 21–54 de ani, potrivit grilei Pro TV), emisiunea culinară a fost lider. „MasterChef” a obținut o medie de 450.000 de telespectatori (7,1 rating, 23,6% cotă de piață).

Pe locul doi s-a clasat Antena 1, cu 410.000 (6,5 rating, 21,5 share), urmată de Kanal D, care a avut 157.000 de privitori. În același interval orar, Pro Cinema a prins 94.000 de telespectatori, Realitatea Plus 56.000, iar România TV 51.000.

Dacă ne uităm la publicul comercial propriu al Antenei 1 (21–54 urban), situația s-a inversat: „Asia Express” a condus detașat, cu 302.000 de telespectatori (6,5 rating, 24,3% share).

Pe locul doi s-a situat „MasterChef”, cu 272.000 (5,8 rating, 21,9 share), urmat de Kanal D (75.000), Pro Cinema (44.000), Realitatea Plus (38.000) și Film Cafe (36.000).

 

