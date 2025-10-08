Asia Express sau MasterChef. La ce s-au uitat românii marți seara

Românii au avut parte marți seară de o adevărată confruntare între două dintre cele mai urmărite show-uri de divertisment: „Asia Express”, difuzat de Antena 1, și „MasterChef”, de pe Pro TV. Competiția a fost extrem de strânsă, fiecare post reușind să atragă peste un milion de telespectatori. Însă cea mai mare surpriză a serii a venit dintr-o direcție complet neașteptată – un post tematic de filme a reușit să urce spectaculos în clasament.

Pe întreg teritoriul țării, Pro TV a condus detașat audiențele cu „MasterChef”, care a fost urmărit de aproximativ 1,16 milioane de telespectatori între orele 20:30 și 23:00. Emisiunea culinară a obținut o cotă de piață de 18%, depășind ușor producția rivală de pe Antena 1. „Asia Express” s-a clasat pe locul doi, cu peste un milion de telespectatori în fiecare minut de difuzare, potrivit datelor publicate de Pagina de Media.

Kanal D a fost al treilea, cu 634.000 de privitori, urmat de România TV (374.000) și Realitatea Plus (250.000).

Surpriza serii a venit de la Film Cafe, care a reușit să prindă locul șase la nivel național, cu 234.000 de telespectatori — un rezultat excelent pentru un canal tematic. Explicația? Două filme vechi, dar adorate: westernul clasic „Cel bun, cel rău, cel urât” și pelicula de acțiune „Unde dai și unde crapă”, cu Jason Statham.

În mediul urban, balanța s-a înclinat în favoarea Antenei 1. „Asia Express” a atras o medie de 603.000 de telespectatori, în timp ce „MasterChef” a înregistrat 552.000.

Kanal D a fost a treia opțiune pentru publicul din orașe (329.000 de urmăritori), urmată de România TV (211.000) și Realitatea Plus (157.000). Pe locul șase, Antena 3 CNN, cu 145.000 de telespectatori, a depășit chiar și TVR 1, aflat mult mai jos în top.

Pe segmentul comercial (publicul de 21–54 de ani, potrivit grilei Pro TV), emisiunea culinară a fost lider. „MasterChef” a obținut o medie de 450.000 de telespectatori (7,1 rating, 23,6% cotă de piață).

Pe locul doi s-a clasat Antena 1, cu 410.000 (6,5 rating, 21,5 share), urmată de Kanal D, care a avut 157.000 de privitori. În același interval orar, Pro Cinema a prins 94.000 de telespectatori, Realitatea Plus 56.000, iar România TV 51.000.

Dacă ne uităm la publicul comercial propriu al Antenei 1 (21–54 urban), situația s-a inversat: „Asia Express” a condus detașat, cu 302.000 de telespectatori (6,5 rating, 24,3% share).

Pe locul doi s-a situat „MasterChef”, cu 272.000 (5,8 rating, 21,9 share), urmat de Kanal D (75.000), Pro Cinema (44.000), Realitatea Plus (38.000) și Film Cafe (36.000).