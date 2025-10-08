Exclusiv. Cum s-a schimbat viața Biancăi după Insula Iubirii. A luat decizii drastice

Exclusiv. Bianca Dan a povestit cum a fost experiența „Insula Iubirii”, dar și cum s-a schimbat viața ei după emisiune. În show-ul de pe Antena 1, ea s-a apropiat de ispita Mattia, dar la final ales să rămână alături de Marian, bărbatul cu care forma un cuplu de mai bine de trei ani.

„După experiența de pe Insula Iubirii, pot spune că viața mea s-a schimbat mult — dar în bine. A fost o perioadă în care am descoperit lucruri despre mine, am înțeles ce îmi doresc cu adevărat și am început să privesc relațiile, dar și viața, cu mai multă maturitate. M-a făcut mai conștientă de propriile limite și mai atentă la ce sau cine las să mă influențeze”, explică Bianca.

Bianca a mai spus că emisiunea i-a oferit ocazia să se cunoască mai bine. Aceasta a declarat că a învățat să nu își piardă echilibrul și controlul și să nu se mai lase influențată de ce este în jur.

După Insula Iubirii, Bianca a luat o decizie neașteptată. Aceasta a spus că a ales să ocupe de mediul online și să nu mai lucreze la firma iubitului său, Marian Grozanu. În emisiune, ea a declarat de mai multe ori că relația lor s-a stricat pentru că erau foarte ocupați cu munca și pentru că nu mai aveau timp unul de celălalt.

„Eu și partenerul aveam o colaborare comună, dar am înțeles că, pentru sănătatea relației noastre, e mai bine ca fiecare să se concentreze pe propriul domeniu. Eu activez acum atât în online, un spațiu în care simt că pot să mă exprim liber și să construiesc ceva al meu, dar și imobiliare. Pe plan personal, îmi doresc echilibru, liniște și evoluție — în relație și în tot ceea ce fac.”

Bianca a povestit și cum a fost după ultimul bonfire din emisiune. Ea a spus că a avut multe discuții cu partenerul său și că au încercat să își rezolve problemele din cuplu.

„A fost un moment intens, dar necesar. Ne-a forțat să fim sinceri unul cu celălalt și să ne confruntăm cu lucruri pe care poate le tot amânam. După emisiune, am avut multe discuții și am încercat să înțelegem de unde veneau anumite reacții. Cred că doar prin comunicare reală și dorință de a continua poți trece peste astfel de momente.”

Iubita lui Marian Grozavu a recunoscut că testul oferit de „Insula Iubirii” a fost dificil, dar și valoros: „Da, s-a schimbat, dar nu pot spune că a fost ușor. Experiența fie întărește un cuplu, fie îl rupe. În cazul nostru, experiența a fost un test. Ne-a făcut să vedem ce nu funcționează și să decidem ce vrem cu adevărat. Astăzi putem spune că suntem pe un drum mai clar și cu o perspectivă diferită asupra relației.”

Bianca Dan le-a oferit și câteva sfaturi celor care vor să participe la Insula Iubiiri. Ea consideră că merită să participi doar dacă ai probleme reale în cuplu.