Telefoane mobile contrafăcute, în vamă la Nădlac. Dispozitivele, găsite în mașina unui român







Poliţiştii de la Frontiera Nădlac au identificat, în urma unui control de rutină, un transport suspect ce conţinea aproape 500 de telefoane mobile, posibil contrafăcute. Dispozitivele se aflau în autoturismul unui cetăţean român care încerca să le introducă pe teritoriul României. Valoarea estimată a telefoanelor mobile depăşeşte suma de trei milioane de lei.

Autorităţile au deschis un dosar penal pe numele bărbatului pentru infracţiunea de punere în circulaţie a unor produse care poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, faptă prevăzută de legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale.

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc tentativa de introducere în țară a produselor respective.

Conform sursei oficiale, verificările au avut loc în data de 12 august, în urma unor controale aleatorii desfășurate în proximitatea frontierei, pe drumurile de comunicație din zona Nădlac. În timpul acestor acțiuni, polițiștii au oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în România, condus de un cetățean român.

În timpul controlui de rutină efectuat asupra unui autovehicul, autoritățile au identificat mai multe cutii ce conțineau telefoane mobile, pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative privind proveniența.

Șoferul a fost condus împreună cu mașina la sediul instituției competente pentru desfășurarea unor verificări amănunțite. În urma inventarierii, au fost înregistrate 473 de telefoane mobile, existând suspiciuni că acestea ar fi contrafăcute. Valoarea estimată a bunurilor se ridică la aproximativ 3.074.000 de lei.

În prezent, cazul face obiectul unei anchete penale sub acuzația de punere în circulație a unor produse ce poartă o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată. La finalizarea cercetărilor, urmează a fi stabilite măsurile legale corespunzătoare, se arată în comunicatul transmis de către politiadefrontiera.ro.