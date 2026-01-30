Tedesco, dezamăgit de echipa sa după meciul cu FCSB: Am jucat foarte prost

Antrenorul echipei Fenerbahce, Domenico Tedesco, s-a arătat extrem de nemulțumit de prestația formației sale după remiza de joi seară, scor 1-1, cu FCSB, meci disputat pe Arena Națională și care a încheiat faza grupelor dinLiga Europa, potrivit site-ului Fenerbahce.

Tehnicianul a recunoscut că echipa sa a avut una dintre cele mai slabe evoluții din această perioadă și a admis că finalul partidei a fost primit cu ușurare.

În declarațiile oferite după meci, Tedesco a spus că jocul a devenit tot mai dificil pentru Fenerbahce pe măsură ce minutele treceau. Antrenorul a explicat că planul inițial a fost ca echipa sa să controleze partida încă din debut, mizând pe un ritm bun și pe posesie. În viziunea sa, un astfel de meci putea fi tranșat rapid, dacă Fenerbahce reușea să marcheze un al doilea gol în primele 30 de minute.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar problemele au apărut rapid. Formația din Istanbul a pierdut posesia în repetate rânduri și a oferit adversarului mingi ușor de recuperat. Greșelile din construcție și lipsa de precizie au permis celor de la FCSB să iasă des pe contraatac și să pună presiune constantă.

Tedesco a subliniat că adversarii nu au fost neapărat mai dornici de victorie, însă Fenerbahce și-a creat singură dificultăți. Prin erori repetate și decizii greșite, echipa turcă a permis bucureștenilor să intre tot mai mult în joc și să capete încredere. În opinia antrenorului, aceasta a fost cheia partidei.

Chiar și în aceste condiții, obiectivul principal al clubului a fost atins. Fenerbahce s-a calificat în faza următoare a competiției, însă parcursul din grupă nu a fost unul simplu. Tedesco a amintit că cele opt meciuri disputate în Europa au fost solicitante și pline de momente complicate, nu doar confruntarea de la București.

Antrenorul a mai precizat că încheierea fazei grupelor reprezintă un moment important pentru echipă, care poate acum să privească înainte. Stafful tehnic speră ca problemele apărute să fie corectate rapid, iar jocul să arate mult mai solid în etapele următoare.

De cealaltă parte, FCSB a obținut un rezultat notabil pe teren propriu. Echipa bucureșteană a reușit să țină piept unui adversar cu experiență europeană și a încheiat grupa cu un egal care confirmă progresul echipei și capacitatea de a face față meciurilor de nivel continental, într-o partidă urmărită de zeci de mii de spectatori pe Arena Națională.