Tarta cu praz, deliciul de toamnă al lui Păstorel Teodoreanu

Păstorel Teodoreanu, epigramist temut și unul dintre cei mai mari gurmanzi ai literaturii române, ținea cronici gastronomice încend din anii '30, iar rețetele s-au strâns în două volume rămase de referință: „De re culinaria” și „Gastronomice”.

În acestea se găsesc preparate delicioase de toamnă-timpurie, exact ce se gătește în octombrie. Prazul este vedeta acestei perioade — se culege toamna și la începutul iernii, e dulce după primele nopți reci.

Așa că una dintre rețetele toamnei îndrăgite de Păstorel este tarta cu praz.

A pus pe masă o planșetă de lemn. A cântărit apoi 1 kg de făină, pe care, după ce a trecut-o prin sită, a pus-o, movilă, pe planșetă.

În vârful conic al movilei de făină a făcut o gaură „în chip de crater”, a retezat un ou și i-a vărsat conținutul în gaură, punând și puțină sare și o bucățică de unt.

Pe urmă a început să frământe, turnând, din când în când, câte un pic de apă caldă.

Când i s-a părut coca bună, a rotunjit-o, dându-i forma unei mingi, a așezat-o pe-o farfurie, a acoperit-o cu un șervet și a pus-o la rece, unde a lăsat-o jumătate de oră.

Pe urmă a pus-o din nou pe planșetă și a tăiat-o în două, întinzând jumătățile separat. Le-a uns pe rând pe fiecare cu unt, le-a pus una peste alta și le-a întins din nou, împreunate, punându-le apoi iar la rece.

A luat șase fire groase de praz, le-a tăiat în bucăți de circa 4–5 cm lungime, le-a spălat, le-a opărit cu apă clocotită („ca să le scoată amăreala", zicea) și le-a lăsat acoperite preț de zece minute.

Le-a pus apoi în strecurătoare și, după ce s-a scurs apa, le-a lăsat să se usuce.

Unt încins într-o tigaie, peste care a pus făină de cartofi (feculă) — „căci el făină nu pune: cu feculă e și mai fin și mai gustos~ — și lapte cald, turnat din când în când câte un pic, trăgând cratița la margine ca să nu se facă cocoloașe.

A întins coca, a pus-o în tava unsă cu unt, ridicându-i marginile cu mare meșteșug, și a băgat tava la cuptor.

Între timp a prăjit prazul într-o crăticioară cu unt încins și l-a sărat, a turnat sosul peste praz, a ras deasupra cașcaval bine uscat și a amestecat totul.

Când aluatul se aurise, a tras tava afară, a turnat compoziția peste aluat și a pus-o din nou la cuptor, la foc potrivit.

După 20 de minute, tarta era gata. După ce s-a răcorit puțin, a tăiat-o și au mâncat.