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Tarta cu praz, deliciul de toamnă al lui Păstorel Teodoreanu

Tarta cu praz, deliciul de toamnă al lui Păstorel TeodoreanuPăstorel Teodoreanu. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Păstorel Teodoreanu, epigramist temut și unul dintre cei mai mari gurmanzi ai literaturii române, ținea cronici gastronomice încend din anii '30, iar rețetele s-au strâns în două volume rămase de referință: „De re culinaria” și „Gastronomice”.

În acestea se găsesc preparate delicioase de toamnă-timpurie, exact ce se gătește în octombrie. Prazul este vedeta acestei perioade — se culege toamna și la începutul iernii, e dulce după primele nopți reci.

Așa că una dintre rețetele toamnei îndrăgite de Păstorel este tarta cu praz.

Aluatul pentru tarta cu praz a lui Păstorel Teodoreanu

A pus pe masă o planșetă de lemn. A cântărit apoi 1 kg de făină, pe care, după ce a trecut-o prin sită, a pus-o, movilă, pe planșetă.

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În vârful conic al movilei de făină a făcut o gaură „în chip de crater”, a retezat un ou și i-a vărsat conținutul în gaură, punând și puțină sare și o bucățică de unt.

Pe urmă a început să frământe, turnând, din când în când, câte un pic de apă caldă.

Când i s-a părut coca bună, a rotunjit-o, dându-i forma unei mingi, a așezat-o pe-o farfurie, a acoperit-o cu un șervet și a pus-o la rece, unde a lăsat-o jumătate de oră.

Pe urmă a pus-o din nou pe planșetă și a tăiat-o în două, întinzând jumătățile separat. Le-a uns pe rând pe fiecare cu unt, le-a pus una peste alta și le-a întins din nou, împreunate, punându-le apoi iar la rece.

Umplutura de praz

A luat șase fire groase de praz, le-a tăiat în bucăți de circa 4–5 cm lungime, le-a spălat, le-a opărit cu apă clocotită („ca să le scoată amăreala", zicea) și le-a lăsat acoperite preț de zece minute.

Le-a pus apoi în strecurătoare și, după ce s-a scurs apa, le-a lăsat să se usuce.

Tarta cu praz

Tarta cu praz © Catarii | Dreamstime.com

Sosul alb

Unt încins într-o tigaie, peste care a pus făină de cartofi (feculă) — „căci el făină nu pune: cu feculă e și mai fin și mai gustos~ — și lapte cald, turnat din când în când câte un pic, trăgând cratița la margine ca să nu se facă cocoloașe.

Asamblarea tartei cu praz

A întins coca, a pus-o în tava unsă cu unt, ridicându-i marginile cu mare meșteșug, și a băgat tava la cuptor.

Între timp a prăjit prazul într-o crăticioară cu unt încins și l-a sărat, a turnat sosul peste praz, a ras deasupra cașcaval bine uscat și a amestecat totul.

Când aluatul se aurise, a tras tava afară, a turnat compoziția peste aluat și a pus-o din nou la cuptor, la foc potrivit.

După 20 de minute, tarta era gata. După ce s-a răcorit puțin, a tăiat-o și au mâncat.

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