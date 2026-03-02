TAROM amână repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Au apărut probleme

TAROM a anunțat într-un comunicat că zborurile speciale programate pentru repatrierea a peste 300 de cetățeni români din zona de conflict din Orientul Mijlociu au fost amânate pentru seara zilei de 2 martie. Inițial, aeronavele urmau să aterizeze în România luni dimineață.

Compania aeriană a explicat faptul că întârzierile au fost generate de probleme logistice apărute pe traseul terestru către Egipt. Grupurile de români au întâmpinat blocaje la trecerea frontierei dintre Israel și Egipt, iar deplasarea către aeroportul din Cairo s-a desfășurat mai lent decât era estimat.

Compania a transmis că „transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo”. În aceste condiții, ora estimată de sosire a românilor la aeroport ar fi fost în jurul orei 06:00, „în cel mai optimist scenariu”.

Reprezentanții companiei au atras atenția că decalajele ar fi pus presiune suplimentară pe echipajele de zbor. Procesarea unui număr atât de mare de pasageri – inclusiv formalitățile de check-in și manipularea bagajelor – ar fi depășit intervalul minim necesar pentru o decolare în condiții normale.

„Riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, precizează compania. O astfel de situație ar fi afectat nu doar misiunea de repatriere, ci și alte curse regulate operate de TAROM, prin indisponibilizarea temporară a avioanelor și a personalului navigant.

Pentru a evita graba și eventuale complicații generate de presiunea timpului – inclusiv erori, blocaje suplimentare sau tensiuni în rândul pasagerilor – conducerea companiei a decis reprogramarea curselor pentru seara de 2 martie.

Hotărârea a fost luată în coordonare cu autoritățile române și egiptene, cu sprijinul Consulatului României la Cairo și al organizatorilor grupurilor de pasageri.

Operatorul aerian a anunțat că zborurile vor fi efectuate imediat ce toți pasagerii pot ajunge la aeroport și când condițiile operaționale permit desfășurarea în deplină siguranță a misiunii. „Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor”, au transmis reprezentanții TAROM.

Peste 300 de români așteaptă astfel repatrierea, într-un context tensionat în regiune, autoritățile încercând să gestioneze situația fără a compromite siguranța operațiunilor aeriene.