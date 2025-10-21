Tanczos Barna: Nu este niciun scenariu de demisie sau demitere a lui Bolojan

După decizia Curții Constituționale de a respinge legea pensiilor magistraților, Coaliția de guvernare se reunește la ora 14:00 într-o ședință crucială la Palatul Victoria. Vicepremierul Tanczos Barna neagă orice posibilitate de demisie a premierului Ilie Bolojan, în timp ce liderii PSD și USR propun direcții diferite pentru reformă.

Coaliția de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților se reunește marți, la ora 14:00, la Palatul Victoria, într-o ședință cu miză majoră. Întâlnirea vine la scurt timp după decizia Curții Constituționale a României (CCR), care a admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind legea de reformă a pensiilor magistraților, declarând-o neconstituțională.

Verdictul a provocat un val de nemulțumiri în Coaliție și a deschis un nou front politic, într-un moment în care partidele discută și despre data alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Vicepremierul Tanczos Barna a confirmat marți dimineață, într-o intervenție la Digi24, că premierul Ilie Bolojan nu are în vedere o demisie și nici nu există o astfel de propunere pe masa Coaliției.

„La 14:00 începe coaliția, dar nu este niciun scenariu de demisie, sau de demitere sau de plecare a premierului”, a declarat Tanczos Barna.

Oficialul UDMR a subliniat că toți partenerii de guvernare îl susțin pe Ilie Bolojan în privința reformei sistemului de pensii speciale și că România nu își permite o nouă criză politică.

„Sunt convins că orice membru al Coaliției a venit cu această susținere în continuare pentru Ilie Bolojan ca să mergem mai departe. Nu avem nici timp, nu e nici momentul, nu ne permitem luxul de a avea o altă criză politică în România”, a punctat vicepremierul.

Decizia Curții Constituționale a venit luni, aruncând în aer planurile Guvernului și ale Coaliției privind reforma pensiilor magistraților. Judecătorii CCR au decis că legea adoptată de Parlament, care prevedea creșterea vârstei de pensionare și reducerea pensiilor de serviciu, nu respectă Constituția.

Potrivit surselor juridice, Curtea ar fi constatat lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), o etapă procedurală obligatorie.

Legea urma să fie o componentă centrală a reformei asumate prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), care condiționează o parte din finanțarea europeană de modificarea regimului pensiilor speciale.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a recunoscut că proiectul de lege a fost „forțat” și a propus formarea unui grup de lucru comun care să vină cu o nouă formă a legii.

„O să le propun colegilor din Coaliție să constituim un grup de lucru care să vină cu o nouă formă a legii pensiilor speciale pentru magistrați. Aceasta va fi trimisă în Parlament sau reasumată de Guvern. Procedura o vom stabili împreună”, a declarat Grindeanu.