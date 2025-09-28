Nicușor Dan despre Bolojan, demisie și coaliție. Ce se întâmplă în culise

Președintele Nicușor Dan a declarat că, în acest moment, coaliția de guvernare funcționează și că, în primele trei luni de mandat, Executivul a adoptat măsuri prin consens.

Președintele a fost întrebat de jurnaliști despre situația din cadrul coaliției și dacă se așteaptă ca premierul Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului în cazul în care nu va accepta varianta propusă de partenerii de coaliție privind reforma administrației locale.

„Să discutăm mai puțin despre demisii. Ce se întâmplă este că acest guvern are trei luni și a luat o serie de măsuri care au fost adoptate prin consens. (...) Important este că, în momentul de față, guvernul funcționează”, a spus șeful statului.

Tema centrală a zilelor următoare va fi rectificarea bugetară, considerată esențială pentru consolidarea credibilității externe a României. „Trebuie să dăm un semnal oamenilor care ne-au împrumutat bani – și sunt mulți – că suntem serioși”, a punctat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, rectificarea ar urma să fie convenită în această săptămână, urmând ca în noiembrie să fie prezentat și proiectul de buget pentru anul 2026.

Președintele a amintit că România a pornit în primăvară cu un deficit de 7%, ceea ce a blocat acoperirea anumitor cheltuieli. În prezent, noua rectificare ar însemna un deficit ajustat la 8,4% și un plus de aproximativ 25 de miliarde de lei la cheltuieli. „În linii mari, înțelegerea politică este deja conturată”, a adăugat acesta.

Liderul de la Cotroceni a insistat asupra a două criterii fundamentale: protejarea populației și menținerea stabilității macroeconomice.

„Cel mai important sunt două componente: impactul asupra oamenilor – și acesta există –, dar și stabilitatea financiară”, a explicat Dan, amintind că marile agenții de rating au confirmat încrederea în România prin păstrarea recomandării de investiții.

În acest context, șeful statului a subliniat că există încă spațiu pentru reforme, dar fără a recurge la măsuri fiscale suplimentare. „Mai este loc de reforme, pe care sper să nu le facem prin creșterea taxelor”, a precizat el. Totodată, a infirmat categoric posibilitatea unei noi creșteri a TVA.

Întrebat despre planurile Executivului privind concedierile din sectorul public, Nicușor Dan a confirmat că există un acord politic asupra reducerii aparatului administrativ.

„Toți românii văd și simt că avem un aparat, atât central, cât și local, în care există poziții ocupate în plus. Cum se va întâmpla asta și în cât timp – este o discuție între partide”, a spus președintele.

În opinia sa, disputele dintre liderii coaliției se desfășoară într-un cadru civilizat, chiar dacă unii membri de partid aleg să transmită mesaje mai radicale. „Există membri de partid mai exuberanți care atacă partidele din coaliție, dar la nivel de conducere dialogul este foarte așezat”, a punctat acesta.