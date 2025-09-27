Președintele Nicușor Dan va participa la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan

Președintele României Nicușor Dan fi prezent luni la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale.

Potrivit programului oficial, președintele va participa luni, de la ora 12:45, la funeraliile care vor avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.

Reamintim că tot luni, de la ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj se va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe la moartea Cardinalului Lucian Mureșan, pe care l-a numit „o figură emblematică a renașterii Bisericii Greco-Catolice și un apărător al credinței în vremuri de prigoană”.

„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi deschidere către dialog”, a mai spus acesta.

Vineri a avut loc transferul sicriului cu trupul Cardinalului Lucian. Procesiunea a pornit de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Sicriul a fost depus în Catedrală, unde s-au oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rânduiala Parastasului.

Până la ziua înmormântării, în toate bisericile greco-catolice clopotele vor fi trase la ora 12:00. De asemenea, la fiecare Sfântă Liturghie, după ectenia stăruitoare și înainte de Heruvic, va fi rostită ectenia morților pentru odihna veșnică a Preafericitului.

Născut în 1931 la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, Lucian Mureșan a trecut prin greutățile regimului comunist și a avut un rol esențial în renașterea Bisericii Greco-Catolice.

Considerat unul dintre cei mai respectați lideri religioși din România, el a fost hirotonit preot clandestin în 1964 și a slujit în ascuns comunitățile greco-catolice, păstrându-le tradiția și credința în anii comunismului.

După Revoluția din 1989, Lucian Mureșan a fost numit episcop de Maramureș, în 1990. Ulterior a devenit arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a desemnat arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, recunoscând contribuția sa la consolidarea structurilor bisericești. În 2012 a fost numit cardinal, iar trei ani mai târziu a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer.