Politica

Președintele Nicușor Dan va participa la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan

Președintele Nicușor Dan va participa la funeraliile Preafericitului Lucian MureșanSursa foto: Președinția României
Președintele României Nicușor Dan fi prezent luni la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan, prezent la funeraliile Preafericitului Lucian Mureșan

Potrivit programului oficial, președintele va participa luni, de la ora 12:45, la funeraliile care vor avea loc la Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Preasfânta Treime” din Blaj.

Reamintim că tot luni, de la ora 11:00, în Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj se va oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

Mesajul transmis de Nicușor Dan

Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe la moartea Cardinalului Lucian Mureșan, pe care l-a numit „o figură emblematică a renașterii Bisericii Greco-Catolice și un apărător al credinței în vremuri de prigoană”.

„Amintirea celui care a fost Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi deschidere către dialog”, a mai spus acesta.

În toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele

Vineri a avut loc transferul sicriului cu trupul Cardinalului Lucian. Procesiunea a pornit de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj. Sicriul a fost depus în Catedrală, unde s-au oficiat Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rânduiala Parastasului.

Lucian Mureșan

Lucian Mureșan/ Sursa foto captură ecran

Până la ziua înmormântării, în toate bisericile greco-catolice clopotele vor fi trase la ora 12:00. De asemenea, la fiecare Sfântă Liturghie, după ectenia stăruitoare și înainte de Heruvic, va fi rostită ectenia morților pentru odihna veșnică a Preafericitului.

Lucian Mureșan, un rol esențial în renașterea Bisericii Greco-Catolice

Născut în 1931 la Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare, Lucian Mureșan a trecut prin greutățile regimului comunist și a avut un rol esențial în renașterea Bisericii Greco-Catolice.

Considerat unul dintre cei mai respectați lideri religioși din România, el a fost hirotonit preot clandestin în 1964 și a slujit în ascuns comunitățile greco-catolice, păstrându-le tradiția și credința în anii comunismului.

După Revoluția din 1989, Lucian Mureșan a fost numit episcop de Maramureș, în 1990. Ulterior a devenit arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș și mitropolit al Bisericii Greco-Catolice. În 2005, Papa Benedict al XVI-lea l-a desemnat arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, recunoscând contribuția sa la consolidarea structurilor bisericești. În 2012 a fost numit cardinal, iar trei ani mai târziu a primit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Ofițer.

