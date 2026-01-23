Suspiciuni de spionaj în Germania. Un oficial al ambasadei ruse, expulzat

Autoritățile germane l-au expulzat pe Andrei Mayorov, adjunctul atașatului militar al Rusiei la Berlin, după ce anchete jurnalistice au indicat implicarea sa în activități de spionaj. Informațiile, publicate de The Insider, arată că Mayorov ar fi coordonat-o pe Ilona Kopylova (Wiener), o femeie cu cetățenie rusă, ucraineană și germană, arestată anterior în capitala Germaniei.

Deși numele său nu trăda rangul militar, Andrei Mayorov deținea gradul de colonel în cadrul GRU, agenția de informații militare a Rusiei. Potrivit surselor citate de The Insider, acest aspect nu ar fi fost o surpriză pentru autoritățile germane, întrucât posturile de atașat militar și adjunct în ambasadele ruse sunt ocupate, în mod tradițional, de ofițeri ai serviciilor de informații militare.

Datele disponibile indică faptul că Mayorov a activat anterior ca parașutist în regiunea Pskov, după care a lucrat în cadrul Centrului 162 pentru Informații Tehnico-Militare al GRU. În Germania, el ar fi avut un rol-cheie în coordonarea activităților de culegere de informații desfășurate prin intermediari civili.

Ilona Kopylova-Wiener, în vârstă de 56 de ani, s-a născut în orașul ucrainean Dnipro și s-a stabilit ulterior în Germania, unde a condus firma de consultanță Wiener & Partner. Potrivit anchetatorilor, aceasta dispunea de o rețea amplă de relații în mediul de afaceri și în cel politic, întâlnindu-se frecvent cu persoane influente.

Imagini apărute în spațiul public o surprind pe Wiener alături de parlamentari din conducerea principalelor partide germane și chiar în spatele lui Friedrich Merz, în timpul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ancheta susține că femeia transmitea constant informațiile obținute către serviciile de informații ruse.

Potrivit investigației, Kopylova-Wiener ar fi încercat să obțină date despre participanții la o conferință NATO organizată în 2023 la hotelul Adlon din Berlin. Anchetatorii germani consideră, de asemenea, că este posibil ca aceasta să-l fi introdus pe Andrei Mayorov la unele dintre aceste evenimente sub un nume fals, pentru a-i masca identitatea reală.

Într-un posibil demers de recrutare, Wiener a intrat în contact cu Walter Storz, fost șef al Centrului 61 de Testare și Evaluare al Forțelor Aeriene Germane, dar și cu un ofițer al aviației retras din activitate, identificat ca Uwe V., care a servit la baza aeriană Büchel. Această bază este considerată una dintre cele mai sensibile facilități ale Bundeswehr-ului, deoarece găzduiește bombe nucleare americane destinate Forțelor Aeriene Germane.

Nu este clar dacă Wiener a reușit să obțină informații de valoare de la cei doi. Autoritățile au efectuat percheziții la locuințele acestora și le-au confiscat telefoanele mobile, însă niciunul nu a fost reținut. Storz a făcut parte din consiliul de administrație al unei organizații non-profit conduse de Wiener, iar anchetatorii susțin că aceasta și-ar fi folosit relația cu el pentru a obține acces la evenimente din industria europeană de apărare.