Sport Final tensionat la Miercurea Ciuc, între FK Csikszereda și Oțelul Galați







FK Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat luni pe teren propriu cu Oțelul Galați, în etapa a opta din Superligă.

La Miercurea Ciuc, Oțelul a deschis scorul în minutul 31, prin Joao Paulo, care a înscris cu o lovitură de cap după cornerul executat de Bană. FK Csikszereda a avut ocazia să egaleze în minutul 42, însă șutul lui Ferenczi a fost respins de portarul gălăţenilor, Iustin Popescu.

În repriza a doua, gazdele au jucat mai bine și au pus presiune pe apărarea Oțelului. Anderson Ceara a restabilit egalitatea în minutul 49, cu un șut din afara careului.

În minutul 90, Csikszereda a rămas în zece oameni, după ce Bodo a avut o intervenţie dură, a primit inițial cartonaș galben, dar arbitrul George Găman, chemat la VAR, a schimbat decizia și l-a eliminat.

Meciul dintre Csikszereda și Oțelul s-a încheiat 1-1. Echipa lui Balint a ajuns la al patrulea rezultat de egalitate în opt etape și ocupă locul 9, cu 10 puncte.

Csikszereda a obținut al doilea punct în Superligă și a urcat pe poziția a 15-a, ieșind de pe ultimul loc al clasamentului.

Pentru Csikszereda au jucat: E. Pap – Bloj, Vegh, Palmeş, Ferenczi – Anderson Ceara (Jebari 86), Bodo, Vereş, B. Szabo (Szalay 76) – Eppel, Dolny (Csuros 90+1). Antrenor: Robert Ilyeș.

Pentru Oțelul Galați au intrat pe teren: I. Popescu – Zhelev, Manuel Lopes (Murria 46), P. Iacob (Pedro Nuno 79), Kazu (A. Ciobanu 27) – Joao Lameira, Zivulic - Joao Paulo, Bană (M. Frunză 79), Andrezinho (Paulinho 58) – Patrick. Antrenor: Laszlo Balint.

Cartonașe galbene au primit Dolny în minutul 71, respectiv P. Iacob în minutul 15, Zivulic în minutul 56 și Joao Paulo în minutul 71, iar în minutul 90 Zoltan-Efraim Bodo, de la Csikszereda, a primit cartonaş roşu.

Arbitri: George Găman - Vasile Marinescu, Ionuţ Bobe; Arbitri VAR: Sorin Costreie - Claudiu Marcu.