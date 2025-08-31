Sport Superliga. FC Argeș - Metaloglobus, 2-1. Piteștenii sunt pe val, bucureștenii nu au câștigat niciun meci







Superliga. FC Argeş a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 2-1 (2-1), duminică, într-un meci disputat la Mioveni, ce a contat pentru runda a 8-a a campionatului intern. Totul s-a decis în prima parte, în primul sfert de oră.

Atacantul portughez Ricardo Matos (3) a deschis scorul rapid, apoi brazilianul Caio Ferreira (9), din penalty, a dublat avantajul gazdelor. David Irimia a redus din diferență pentru oaspeți în minutul 14. După opt etape, bucureștenii au un singur punct (o victorie și șapte eșecuri). Piteștenii sunt pe 4 cu 15 puncte.

FC Argeş are victorii consecutive, iar Metaloglobus este încă în căutarea primei victorii în Superligă.

Au marcat: Ricardo Matos (3), Caio Ferreira (9 - penalty), respectiv David Irimia (14). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa) Observatori: Florin Hîncu (Braşov) - CCA, Ion Ion (Bucureşti) - LPF.

Bogdan Andone, antrenorul gazdelor, nu și-a ascuns satisfacția după acest rezultat, care i-a dus pe piteșteni în fruntea ierarhiei.

„Bineînțeles că sunt mulțumit de rezultat și fericit, dar... Cum ne și așteptam, a fost un meci extrem de dificil, probabil cel cu cea mai mare încărcătură mentală și emoțională, venind după trei victorii consecutive. Nu e simplu să te reîncarci, vine și această pauză, băieții o să aibă niște zile libere”, a spus tehnicianul celor de la FC Argeș la Digi Sport.

„Am marcat repede cele două goluri, probabil a fost un declic mental, dar golul primit ne-a trezit la realitate. Am gestionat bine jocul, dar am ratat mult. Dacă făceam 3-1, era mult mai simplu. Sunt multe lucruri de făcut, dar cel mai important era să câștigăm și să gestionăm bine partida. Singurul minus e legat de ratări. Puteam să nu trăim până la final cu teama că vom fi egalați”, a mai afirmat Andone.